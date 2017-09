BRATISLAVA 13. septembra (WebNoviny.sk) - Futbalista ŠK Slovan Bratislava Róbert Vittek po dvojgólovom streleckom zápise proti Malackám neskrýval radosť z návratu na trávnik.

Na ňom sa pre zranenie objavil prvýkrát od 29. júla a spolu s viacerými futbalistami, ktorí v poslednej dobe neodohrali veľa zápasov, pomohol "belasým" zvládnuť duel 3. kola Slovnaft Cupu 2017/2018, keď v Malackách vyhrali po jednoznačnom priebehu 5:1. Odchovanec Slovana pauzoval pre zranenie zadného stehenného svalu.

Niekde treba začať

Už počas sobotňajšieho ligového duelu v Trenčíne bol pripravený na lavičke náhradníkov, ale do hry zasiahol až v utorok proti Malackám na druhý polčas a dvakrát sa strelecky presadil.





"Mal som veľkú chuť, čo je pochopiteľné, keď človek viac ako mesiac nehrá a môže len trénovať. Tréning je niečo úplne iné než zápas. Som rád, že som nastúpil, síce len v zápase na ihrisku súpera z nižšej súťaže, no niekde treba začať. Po zranení som týždeň naplno trénoval s mužstvom a čaká ma ešte veľa práce, aby som sa vrátil do stopercentnej formy. Prvý raz po hernom výpadku to však bolo fajn,“ povedal pre klubový web s 23 gólmi najlepší strelec v histórii slovenskej reprezentácie.

Tie jednoduchšie

Oba zásahy Róberta Vitteka boli z kategórie tých jednoduchších. V 53. minúte z pár krokov dorazil do siete strelu Damnjanoviča a o 14 minút neskôr ťažil z peknej krídelnej akcie Hološka.





„Áno, boli to zásahy z kategórie tých jednoduchších. Niekedy však tie najjednoduchšie góly bývajú najťažšie, poznáme veľa prípadov, keď hráči v takých šanciach zlyhali. V prvom polčase mal Uroš podobnú situáciu, no trafil len žrď. Mňa teší, že sa mi podarilo dvakrát skórovať,“ komentoval svoje góly Vittek.

Slovanu v Malackách pomohol priniesť pokoj na kopačky rýchly gól už po niekoľkých desiatkach sekúnd od úvodného výkopu. „Ten rýchly gól bol dôležitý, veľmi nám pomohol. Postupne sme pridali ďalšie štyri góly a z Malaciek odchádzame spokojní. Mohli sme vyhrať aj vyšším rozdielom, šance tam na to boli,“ povedal 35-ročný Bratislavčan.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.