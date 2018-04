Víťazstvo v treťom finálovom zápase uniklo UMB Hockey Teamu o vlások

BRATISLAVA 13. apríla 2018 (WBN/PR) - Diplomatov prepísalo stav série na 2:1.

UMB Hockey Team – Diplomati Bratislava 6:7 (2:3, 3:2, 1:1, 0:1 OT)

Góly a asistencie: 2. Adamčík (Studený), 17. Kandra (Tatár), 29. Vydurek (Adamćík), 33. Šeliga (Adamčík), 39. Šeliga (Vydurek), 57. Kamzík (Vydurek, Kasanický) – 7. Šimonič (Winkler), 14. Loydl (Mucha), 20. Šimonič (Lipovský), 22. Demo (Lipovský, Kalináč), 25. Šimonič (Múčka, Kalináč), 59. Lipovský, 62. Kalináč

Vylúčenia: 5:6

Počet striel: 30:26

Rozhodcovia: Stano P., Štefík M. – Frimmel R., Jakubec A.

UMB Hockey Team – Korytár, Juraštík –Indrych, Janečko, Vydurek, Tatár, Adamčík, Kamzík, Žáčik, Kandra, Primus, Sapár, Garay, Kadlečík, Studený, Leško, Šeliga, Kasanický, Janák, Brnčal, Mendel, Koch

Diplomati Bratislava – Neumann, Somoši – Múčka, Demo,Michalička, Kalináč, Winkler, Loydl, Kraus, Kojda, Holeš, Guryča, Šoltís, Zvara, Šimonič, Brincko, Hajský, Šimičák, Mucha, Just, Rutkovský, Lipovský

Skóre stretnutia bolo otvorené už v 2. minúte. O prvý gól zápasu pre UMB Hockey Team sa zaslúžil Adamčík, ktorý tečoval nahodený puk Studeného od modrej. V priebehu nasledujúcich minút sa domáci niekoľkokrát pokúsili atakovať súperovho gólmana. Počas 7. minúty sa podarilo Diplomatom odpovedať, keď sa ich prvá strela na bránku premenila na gól zo Šimoničovej hokejky. Stav stretnutia bol vyrovnaný 1:1. Prvé vylučovanie priniesla 10. minúta, kedy sa súper posadil na trestné lavičky za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche. Domáci využili dve minúty naplno a neustále pálili na Neumanna. Ten však každú strelu spacifikoval. 15 sekúnd do ukončenia trestu Diplomatov sa vylučovalo aj na strane UMB za seknutie. K záveru oslabenia predviedol krásny únik Garay, ktorý však nezakončil. V 14. minúte sa Diplomati dostali do vedenia. Loydl zavesil puk za Korytárov chrbát a premenil stav stretnutia na 1:2. V 16. minúte sa na trestnú posadil hráč Bratislavy za držanie hokejky. V zapätí sa tresty rozdali aj na lavičke domácich za hákovanie. Hra pokračovala 4 na 4. V 17. minúte sa domáci fanúšikovia mohli tešiť z vyrovnávajúceho gólu, ktorý si zapísal Kandra. Vylučovalo sa aj v závere tretiny. Trest si odpykal kapitán UMB Hockey Teamu Indrych, za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche. V zapätí si k nemu prisadol aj Kasanický za vrazenie na mantinel. Hra pokračovala 5 na 3, čo súperi patrične využili a skórovali. Stav stretnutia bol po prvej tretine 2:3.

V 22. minúte súper opäť skóroval. Do dvojgólového náskoku sa dostal ešte počas presilovky vďaka Demovi. Hra pokračovala zo strany na stranu. V 25. minúte Šimonič zvýšil náskok Diplomatov na 2:5. V 29. minúte sa domácim po dlhej snahe podarilo znížiť skóre na 3:5. O obrovskú radosť v UMB Hockey Teame sa postaral Vydurek s Adamčíkovou asistenciou. Priebeh nasledujúcich minút bol veľmi dramatický, nakoľko sa UMB neustále snažila napádať bránku súpera. V 33. minúte sa bystrické publikum znova radovalo. Po vhadzovaní získal puk Šeliga a priamou strelou zasiahol sieťku súperovej bránky. Stav stretnutia bol 4:5. V 34. minúte sa črtala ďalšia šanca na gólovú akciu domácich, no súper fauloval a vzápätí bol vylúčený za podrazenie. Hra pokračovala 4 na 5. Presilovú hru domáci nepremenili. 35. minúta priniesla remízu. Krásnu hernú kombináciu predviedli Vydurek a už skórujúci Šeliga, ktorý strelil za Neumannov chrbát piaty gól pre svoj tím. V 40. minúte sa vylučovalo na strane súperov za hákovanie. Stav stretnutia sa už nezmenil.

Tretia dvadsaťminútovka pokračovala presilovou hrou domácich. V 41. minúte sa však vylučovalo na bystrickej strane. Súperi tak po uplynutí trestu hrali presilovku, ktorú sa im nepodarilo premeniť. Karta sa obrátila v 55. minúte, kedy na trestnú lavičku odišiel súper za podrazenie. Domáci presilovú hru nevyužili. Oba tímy preukazovali veľmi aktívnu hru, no ani jednému z tímov sa nepodarilo zakončiť úspešne. V 56. minúte sa Šeliga dostal do samostatného úniku a takmer zapečatil svoj hattrick, no bol faulovaný. Na trestnú sa posadil Loydl za seknutie. V 57. minúte sa tribúnami otriasala obrovská radosť, keď UMB Hockey Team skóroval a dostal sa do vedenia 6:5 vďaka Kamzíkovi. Súperom sa v 59. minúte podarilo odpovedať a stav stretnutia sa opäť zmenil na remízu 6:6.

Po upravení ľadovej plochy pokračovala hra predĺžením 3 na 3, v ktorom bol úspešnejší tím Diplomatov.

Autor článku: Barbora Plešavská

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.