Víťazom pretekov v Titisee-Neustadt sa stal domáci Freitag, Nemecko je na čele bodovania

TITISEE-NEUSTADT 10. decembra (WebNoviny.sk) - Domáci skokan na lyžiach Richard Freitag sa stal na mostíku HS-142 v nemeckom stredisku Titisee-Neustadt víťazom nedeľňajších, napokon iba jednokolových pretekov jednotlivcov v rámci Svetového pohára (SP) 2017/2018 a dosiahol 7. triumf na podujatí tohto rangu, druhý v tejto zimnej sezóne.

Dvadsaťšesťročný rodák z Erlabrunnu (nar. 14. augusta 1991) sa tešil z prvenstva aj pred ôsmimi dňami - 2. decembra v ruskom Nižnom Tagile. Pre Nemecko vybojoval Freitag, ktorý si upevnil líderské postavenie v SP, tretí primát v tomto ročníku.

Výsledky prvého kola zostali konečné

Druhé miesto v pretekoch, ktorých štart sa viackrát posunul pre nevyhovujúce podmienky (najmä silný vietor), obsadil s odstupom 2,4 bodu ďalší nemecký reprezentant Andreas Wellinger. Na bronzovej pozícii skončil Nór Daniel-André Tande s mankom 5,9 bodu na Freitaga.





Tesne za medailovými stupňami bol Japonec Junširo Kobajaši, piateho klasifikovali Roberta Johanssona z Nórska a elitnú šestku skompletizoval Poliak Kamil Stoch. Rakúsky obhajca veľkého krištáľového glóbusu Stefan Kraft obsadil až 12. miesto. Rozhodcovská komisia jury uznala výsledky prvého kola ako konečné.

Podmienky neboli pre skokanov priaznivé

Nedeľňajšiemu víťazovi Richardovi Freitagovi namerali najdlhší pokus dňa - 145 metrov, za čo dostal od rozhodcov 128,4 bodu.

"Bol to dnes dlhý deň, dosť sa to všetko naťahovalo. Počasiu však nerozkážete. Dôležité je, že sa uskutočnilo aspoň to jedno kolo. Veril som, že diváci uvidia súťaž, napokon sa tak stalo. Podmienky neboli priaznivé, ale vyvstali z toho dobré preteky. Už sa teším do Engelbergu, rád tam skáčem. Je to tesne pred Vianocami. Verím, že aj tam budem úspešný," vyjadril sa do mikrofónu Eurosportu spokojný a šťastný Freitag, ktorý si v 170. štarte v individuálnej súťaži Svetového pohára pripísal 18. pódiové umiestnenie (bilancia: 7 - 8 - 3).

Nemecko na čele bodovania

Na čele priebežného celkového hodnotenia Svetového pohára 2017/2018 po dosiaľ absolvovaných piatich pretekoch jednotlivcov má 370 bodov, druhý je jeho krajan Wellinger s 51-bodovým odstupom. Tretí v poradí Nór Tande získal 280 bodov.

Nemecko sa v nedeľu opätovne dostalo na čelo poradia v Pohári národov, po ôsmich pretekoch získali reprezentanti tejto krajiny dovedna 2 035 bodov. Na druhé miesto kleslo Nórsko (1 945 b.), tretia pozícia patrí Poľsku s 1 412 bodmi.





Seriál SP 2017/2018 skokanov na lyžiach sa presúva z Nemecka do Švajčiarska. Počas nasledujúceho víkendu sa na mostíku HS-140 v Engelbergu uskutočnia dve súťaže jednotlivcov: v sobotu 16. decembra je 1. kolo hlavnej súťaže na programe o 16.00 h, o deň neskôr v nedeľu 17. 12. je naplánovaný štart prvého kola o 14.00 h.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach 2017/2018

Titisee-Neustadt (Nem.), mostík HS-142, nedeľa:

Muži - súťaž jednotlivcov (jednokolová súťaž): 1. Richard Freitag 128,4 bodu (145 m), 2. Andreas Wellinger (obaja Nem.) 126,0 (139,5 m), 3. Daniel-André Tande (Nór.) 122,5 (135,5 m), 4. Junširo Kobajaši (Jap.) 120,9 (137,5 m), 5. Robert Johansson (Nór.) 119,1 (130,5 m), 6. Kamil Stoch (Poľ.) 114,5 (130,5 m)

Poradie vo Svetovom pohári 2017/2018 (po 5 z 23 pretekov jednotlivcov): 1. Richard Freitag 370 bodov, 2. Andreas Wellinger (obaja Nem.) 319, 3. Daniel-André Tande (Nór.) 280, 4. Stefan Kraft (Rak.) 212, 5. Johann André Forfang (Nór.) 205, 6. Kamil Stoch (Poľ.) 183

Poradie v Pohári národov 2017/2018 (po 8 z celkového počtu 31 pretekov /dosiaľ sa uskutočnilo 5 súťaží jednotlivcov a 3 súťaže mužských družstiev/): 1. Nemecko 2035 bodov, 2. Nórsko 1945, 3. Poľsko 1412, 4. Rakúsko 1234, 5. Slovinsko 938, 6. Japonsko 883

