Víťazom ankety Kanoista roka 2017 sa stal Alexander Slafkovský

BRATISLAVA 24. januára (WebNoviny.sk) - Alexander Slafkovský sa stal víťazom ankety Kanoista roka 2017. Ocenili ho v stredu počas slávnostného galavečera v Bratislave. Najlepšou ženskou športovkyňou sa stala kajakárka Jana Dukátová. Premiérovo sa hodnotiaca slávnosť konala spoločne pre vodných slalomárov a rýchlostných kanoistov, keďže od januára 2017 fungujú Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode a Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky pod spoločnou vlajkou ako Slovenská kanoistika.

Absolútna svetová špička

"Dnes večer sme vyhlasovali najlepších z našich elitných športovcov. Mnohí z nich v roku 2017 dosiahli vynikajúce výsledky napriek tomu, že šlo o poolympijskú sezónu. Máme za sebou prvý rok fungovania kanoistov na hladkej a divokej vode, tento rok hodnotím pozitívne," povedal šéf Slovenskej kanoistiky Ivan Cibák a prezentoval aj nové spoločné logo pre novú organizáciu.





Reprezentanti vo vodnom slalome v poolympijskej sezóne potvrdili príslušnosť k absolútnej svetovej špičke. Na majstrovstvách Európy v slovinskom Tacene získali jednu zlatú a jednu bronzovú medailu, na svetovom šampionáte vo francúzskom Pau dokonca päť cenných kovov (1 - 3 - 1). Prirátať je potrebné aj dve tretie priečky v celkovom hodnotení Svetového pohára. Nestratili sa ani rýchlostní kanoisti.

Nástupcovia úspešnej generácie

Na majstrovstvách sveta v českých Račiciach získali jedno striebro, na ME v bulharskom Plovdive striebro a bronz. "Som veľmi rád, že som získal toto ocenenie. Vďaka patrí aj mojim konkurentom, ktorí ma posúvajú ďalej. Sme medzi svetovou špičkou hneď traja a zozadu sa na nás tlačí Marko Mirgorodský. Verím, že z toho budeme všetci ťažiť aj v ďalších rokoch," povedal úspešný singlkanoista Alexander Slafkovský.





Zabudnúť nemožno na nástupcov úspešnej generácie. Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v bratislavskom Čunove si slovenské vodnoslalomárske lode vyjazdili celkovo sedem medailí. Z toho boli tri tituly majstrov sveta v individuálnych kategóriách medzi pretekármi do 23 rokov - Jakub Grigar v K1M, Marko Mirgorodský v C1M, Juraj Skákala s Matúšom Gewisslerom v C2M. Z majstrovstiev Európy sa mladí Slováci vrátili s piatimi cennými kovmi (2 - 2 - 1). V rýchlostnej kanoistike sa o tri medaily na vrcholných podujatiach postaral kajakár Csaba Zalka, získal bronz na MS v Pitešti či striebro a bronz na ME v Belehrade.

Prehľad ocenených v jednotlivých kategóriách:



Športovec roka



Alexander Slafkovský – 1. miesto na ME v Tacene, 2. miesto na MS v Pau, člen zlatej hliadky 3xC1M na MS v Pau, 3. miesto v celkovom hodnotení SP, rok 2017 ukončil ako svetová jednotka rebríčka ICF

Športovkyňa roka

Jana Dukátová – 2. miesto na MS v Pau, 3. miesto v celkovom hodnotení SP, rok 2017 ukončila ako svetová päťka rebríčka ICF



Kajakárka roka



Slalom: Jana Dukátová

Rýchlosť: Ivana Mládková



Kanoista roka



Slalom: Alexander Slafkovský

Rýchlosť: Matej Rusnák



Deblkanoisti roka



Ladislav a Peter Škantárovci



Kajakár roka



Slalom: Jakub Grigar

Rýchlosť: Peter Gelle



Kanoistka roka



Slalom: Soňa Stanovská

Rýchlosť: Lucia Valová



Talent roka



Slalom: Eliška Mintálová

Rýchlosť: Csaba Zalka



Tréner roka



Slalom: Stanislav Gejdoš (kouč Alexandra Slafkovského)

Rýchlosť: Radovan Šimočko (kouč Petra Gelleho a Ľubomíra Beňa, Miroslava Zaťka, Martina Jankovca)



Mládežnícky tréner roka



Slalom: Tomáš Mráz (kouč Jakuba Grigara a Marka Mirgorodského)

Rýchlosť: Gejza Vass (kouč Csaba Zalka a Kajak canoe clubu v Šamoríne)



Výkon roka



Slalom: hliadka 3xC1M v zložení Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš za zlato na MS v Pau, čo bol siedmy triumf na svetových šampionátoch v sérii, celkovo deviaty

Rýchlosť: Peter Gelle, Adam Botek za striebro v K2 1000 m na MS v Račiciach



Rozhodca roka



Slalom: Renáta Kollárová

Rýchlosť: Martin Bielik



Cena za dlhoročný prínos



Slalom: Jozef Šoška – jeden z prvých funkcionárov vodného slalomu po osamostatnení Československa, bývalý viceprezident a člen výkonného výboru zväzu vodného slalomu, bývalý reprezentačný tréner v slalome a zjazde, tréner olympionikov Petra a Ľuboša Šoškovcov, predseda klubu Dukla Žilina

Rýchlosť: Tomáš Grosmann – dlhoročný športový novinár, písaniu a propagácii rýchlostnej kanoistiky sa venuje viac ako štvrťstoročie (ako novinár na MS v tomto športe už v roku 1991 v Paríži)



Sieň slávy



Slalom: Peter Hochschorner starší – otec a tréner jedných z najúspešnejších športovcov Slovenska, štvornásobných olympijských medailistov – dvojičiek Pavla a Petra Hochschornerovcov, ktorí získali štyri medaily na (3 – 0 – 1), MS (6 – 4 – 4) aj ME (11 – 3 – 3)



Rýchlosť:&



Jan Matocha (in memoriam) – účastník OH 1948 v Londýne a 1952 v Helsinkách, pretekársku kariéru ukončil v Tatrane Karlova Ves 14 titulmi majstra Československa, dlhoročný tréner v Tatrane Karlova Ves a v Slávii UK Bratislava, k jeho zverencom patril aj Ľubomír Kadnár, desaťročia zasvätil príprave mládeže



Anton Daštinský (in memoriam) – dva roky sekretár ústredného výboru Slovenského zväzu telesnej kultúry, prvý sekretár Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky – túto funkciu vykonával dlhé roky, zakladateľ mnohých, doteraz usporadúvaných rýchlostných a slalomových pretekov na Slovensku



Ľubomír Kadnár (in memoriam) – bývalý kajakár – olympionik, účastník troch MS a dvoch ME, bývalý dlhoročný predseda Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky (túto funkciu zastával viac ako 20 rokov), vyše 20 rokov predseda vodáckeho Tatrana Karlova Ves, štvrťstoročie riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, spoluzakladateľ SOV

Milan Rosa (in memoriam) – bývalý kajakár, reprezentant Československa, dlhoročný funkcionár Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky, tvorca prvých legislatívnych pravidiel a predpisov SZRK, dlhoročný predseda Vodáckeho klubu Dunajčík Bratislava

Vladimír Špaček (in memoriam) – bývalý dlhoročný reprezentant Československa v kanoistike – olympionik, bol zakladateľom a prvým trénerom kanoistického oddielu Dukla Trenčín (1970 – 1979)

