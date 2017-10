Víťazný hetrik Pittsburghu či prvé výpady Zlatých rytierov? Začína sa nová sezóna NHL

NEW YORK 4. októbra (WebNoviny.sk) - V noci zo stredy na štvrtok sa štyrmi zápasmi začne nový ročník najkvalitnejšej a najsledovanejšej hokejovej súťaže na svete NHL. Maratón súbojov základnej časti ukončia 8. apríla 2018 a potom si najlepších 16 tímov zmeria sily v play-off s júnovým vyvrcholením vo finále o Stanleyho pohár.





Fanúšikovia sa už teraz pýtajú, či partia okolo Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu môže aj do tretice získať najcennejšiu klubovú trofej. Zlatý hetrik sa dosiaľ naposledy podaril hráčom New York Islanders v rokoch 1980 - 1983, keď získali dokonca štyri tituly v rade. Porovnávať rôzne obdobia však nie je úplne namieste.

"Vtedy sa hrala iná liga. Bolo v nej 21 tímov a nie 31 ako teraz. Neexistovalo pravidlo o platovom strope, čo umožňovalo tímom siahnuť po ktoromkoľvek talentovanom hráčovi. Ani globalizácia ešte nefungovala. Islanders vyhrali v roku 1983 Stanley Cup s hráčmi z troch krajín, zatiaľ čo Pittsburgh mal zatiaľ naposledy v tíme hokejistov ôsmich národností," všimol si zaujímavé fakty portál sharonherald.com.

Vegas Golden Knigts nechcú byť do počtu

NHL vstúpi do druhej storočnice svojej existencie, keďže už onedlho - 26. novembra uplynie presne 100 rokov od chvíle, keď v hoteli Windsor v Montreale sa zástupcovia štyroch kanadských tímov dohodli na vzniku National Hockey League, ktorá sa stala alternatívou k vtedajšej National Hockey Association.

Pittsburgh Penguins bude po druhý raz v rade v pozícii obhajcu, Washington rovnako po druhý raz v role víťaza základnej časti, ale súťaž má aj ambiciózneho nováčika.





Hráči Vegas Golden Knigts rozšírili počet účastníkov NHL na 31 a v júnovom rozširovacom drafte získali "Zlatí rytieri" niekoľko kvalitných hráčov na čele s úradujúcim držiteľom Stanley Cupu brankárom Marcom-Andrém Fleurym či finalistom ostatného play-off útočníkom Jamesom Nealom.

"Nechcem byť len do počtu, túžime vytlačiť zo seba to najlepšie. Nepôjde to hneď od začiatku, ale nechcem dávať príkazy čo a kedy máme dosiahnuť. Verím, že jedného dňa sa prebudíme a budeme mať dobré mužstvo," uviedol generálny manažér Vegas Golden Knights George McPhee na webe NHL. Mužstvo bude účinkovať v Pacifickej divízii Západnej konferencie a bude mať svoj domovský stánok v meste Paradise v štáte Nevada.

Výpredaj hráčov Pittsburghu Penguins

Obhajca Pittsburgh v lete zaznamenal výpredaj hráčov (Marc-André Fleury, Chris Kunitz, Nick Bonino, Matt Callen, Trevor Daley), ale kvalitné jadro zostalo pokope (Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Phil Kessel, Matt Murray).

"Keď k tomu prirátame návrat dlhodobo zraneného obranného štítu Krisa Letanga a pokračujúci vzostup útočníka Jaka Guentzela, dostaneme veľmi silný základ pre ďalšie dobré výsledky. Guentzel ako nováčik nastrieľal v zatiaľ poslednom víťaznom play-off 13 gólov a v predsezónnej príprave bol tiež lídrom Penguins s 3 gólmi a 6 asistenciami. Jeho miesto na ľavom krídle Crosbyho útoku je isté," píše portál NHL.

"Čo treba robiť, aby sme boli opäť kvalitní? Sústrediť sa na dianie na ľade a neobzerať sa do minulosti, nech aj bola úspešná," povedal kapitán Pitttsburghu Sidney Crosby.

Nečakaný príchod Panarina do Columbusu

Jedným z najväčších vyzývateľov Pittsburghu nielen v Metropolitnej divízii, ale aj celej súťaži by mohol byť Columbus.

Stále produktívnejší tím pod dohľadom prísneho kouča Johna Tortorellu si buduje z roka na rok väčší rešpekt a letný nečakaný príchod šikovného Rusa Artemija Panarina z Chicaga je zrejme ďalším potvrdením stúpajúcich ambícií mužstva okolo jedného z najlepších brankárov súťaže Sergeja Bobrovského.

"Nechcem nič sľubovať, ale vieme, že sme každou sezónou silnejší. A verím, že táto sila nespočíva len v hernej, ale aj mentálnej stránke," uviedol kapitán Blue Jackets Nick Foligno.

Koniec niektorých stálic NHL

Aj ďalší z radu favoritov na Stanley Cup je z Východnej konferencie. Washington dvakrát za sebou získať Prezidentskú trofej za celkový triumf v tzv. základnej časti, ale potom v play-off dvakrát a stále v 2. kole skončil na hokejkách neskoršieho šampióna Pittsburghu.

"Očakávanie fanúšikov zosobňuje najmä otázka, či Alexander Ovečkin a jeho partia konečne prerazia aj vo vyraďovacích bojoch," pýta sa portál iDNES.cz. "Sme v pozícii, že nielen fanúšikovia od nás veľa očakávajú, ale aj my sami vieme, že môžeme dosiahnuť viac ako v predchádzajúcej sezóne," skonštatoval dlhodobo produktívny švédsky útočník Capitals Nicklas Bäckström.

Do novej sezóny NHL už nezasiahne pár hráčov, ktorí do nej neodmysliteľne patrili dlhé roky. Útočník Shane Doan ukončil kariéru po 21 sezónach v NHL a bez zmluvy zostala aj ďalšia útočná ikona v pokročilom veku Jarome Iginla. Do tretice bude chýbať, ale zo zdravotných dôvodov (dlho utajované problémy s kožou), aj slovenský univerzál Marián Hossa. Na druhej strane superveterán Jaromír Jágr sa v poslednej chvíli dohodol s Calgary a v NHL bude pokračovať aj ako 45-ročný.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.