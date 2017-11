Víťaz Stanleyho pohára Cibák ukončil svoju hokejovú kariéru

BRATISLAVA 18. novembra (WebNoviny.sk) - Aktívna kariéra slovenského hokejového útočníka Martina Cibáka sa skončila. Informuje o tom sobotňajšie vydanie denníka Šport. Tridsaťsedemročný center v uplynulej sezóne pôsobil v rodnom Liptovskom Mikuláši.

"Nechcel som o tom veľmi hovoriť do médií, ale áno, končím. Nastal čas. Myšlienku na koniec som v sebe nosil dlhšie. Strácal som motiváciu, vďaka iným aktivitám som bol časovo vyťažený. Navyše, onedlho sa stanem dvojnásobným otcom, chcem sa viac venovať rodine. I preto to nebolo ťažké rozhodovanie," povedal Cibák pre Šport.



Najväčším Cibákovým úspechom je zisk Stanleyho pohára - v severoamerickej NHL triumfoval v ročníku 2003/2004 v drese Tampy Bay Lightning. Cibákovými spoluhráčmi vtedy boli Martin St. Louis, Vincent Lecavalier či Brad Richards. "Na obdobie v Tampe spomínam rád. Pri triumfe v zámorí som si najprv neuvedomoval, čo som dosiahol. Myslel som si, že sa to bude opakovať každý rok. K vrcholom kariéry radím štarty v reprezentačnom drese. Do nároďáku sa v tom čase všetci tešili. Boli sme skvelá partia," skonštatoval Cibák.

Defenzívne ladený stredný útočník bol súčasťou národného tímu aj na zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouveri. V súboji o bronz Slováci po II. tretine viedli nad Fínmi 3:1, napokon im podľahli 3:5. "

Obrovská smola. Chyby sa však robia. Mrzí ma to o to viac, že naše legendy ako Zdeno Chára si olympijskú medailu zaslúžili. Je to smutné, ale život ide ďalej. Musia sa z toho poučiť aj ďalšie generácie. Hokej je krásny šport, ktorý prináša nielen radostné okamihy," uzavrel pre Šport Martin Cibák, ktorý pôsobil aj v Plzni, Košiciach, Olomouci, Zlíne, vo Švédsku vo Frölunde a Södertälje a v štyroch kluboch KHL (Spartak Moskva, Čerepovec, Nižnekamsk, Podoľsk).





