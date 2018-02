Viktória Kužmová postúpila do svojho prvého štvrťfinále, zvíťazila nad Sabine Lisickou

BUDAPEŠŤ 21. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová na tretí osemfinálový pokus postúpila premiérovo v kariére do štvrťfinále singla na hlavnej profesionálnej úrovni.

Ako tzv. lucky loserka z kvalifikácie v stredu zvíťazila za 63 minút 6:2, 6:4 nad Nemkou Sabine Lisickou v stretnutí 2. kola hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA International Hungarian Ladies Open v maďarskej Budapešti (dotácia 250 000 USD, tvrdý povrch Rebound Ace v hale).

V piatkovom štvrťfinále bude Kužmová hrať s 27-ročnou Chorvátkou Petrou Martičovou, 56. v hodnotení. Bude to prvý vzájomný duel, takým bola aj jej konfrontácia s 28-ročnou finalistkou Wimbledonu 2013 Lisickou (173., bola však už aj na 12. priečke), resp. s 27-ročnou rumunskou štvorkou podujatia Soranou Cirsteovou (36.) v 1. kole.





Medzi najlepšími šestnástimi na podujatí pod hlavičkou Tenisovej asiociácie žien (WTA) bola Kužmová aj v októbrovom Linzi a januárovom Aucklande. Aj so zarátaním grandslamových akcií, ktoré sú v agende Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF), štartuje v "main draw" na šiestom turnaji, bez výnimky ako kvalifikantka či tzv. LL. Do tohto týždňa naposledy to bolo na prelome januára a februára v Petrohrade, kde v 1. kole prehrala s domácou Dariou Kasatkinovou.

Zverenkyňa Michala Mertiňáka v rámci projektu NTC a členka programu Stars for Stars Kužmová aj v Linzi a Aucklande mala nemeckú osemfinálovú prekážku: nestačila na Tatjanu Mariovú (2:6, 3:6), resp. Juliu Görgesovú (4:6, 0:6). Teraz teda potvrdila platnosť okrídleného: do tretice všetko dobré.

Devätnásťročná Košičanka Kužmová, rekordne 121. v singlovom renkingu, prehrala za 146 minút 7:6 (8), 6:7 (4), 3:6 s Belgičankou Ysaline Bonaventurovou v pondelňajšom finálovom 2. kole kvalifikácie v Budapešti, ale napokon dostala druhú šancu namiesto chrípkou odstavenej Češky Kristýny Plíškovej a zatiaľ ju zdarne využíva. Už má istotu 72 bodov do hodnotenia (12+60) a prémie 6175 USD pred zdanením. V okamihu premenenia mečbalu sa posunula na 116. post v online prepočte.

Hungarian Ladies Open

2. kolo (osemfinále):

Viktória Kužmová (SR) – Sabine Lisická (Nem.) 6:2, 6:4 za 63 minút

