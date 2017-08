Viktória Kužmová na US Open potrápila Venus Williamsovú, finalistke z Wimbledonu zobrala set

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenská kvalifikantka Viktória Kužmová prehrala za 103 minút dôstojne 3:6, 6:3, 2:6 s jednoznačne favorizovanou domácou legendou tenisu Venus Williamsovou nasadenou ako deviatou v pondelňajšom stretnutí 1. kola dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Zápas na najväčšom kurte na svete

Hrali na divácky najväčšom kurte na svete Arthur Ashe Stadium. Venus sa vyhla svojej renkingovo najhoršej prehre na takomto fóre.

Tridsaťsedemročná V. Williamsová je šampiónkou v lokalite Flushing Meadows už zo sezón 2000 a 2001 a celkovo má na konte sedem singlových titulov na Majors (aj Wimbledon 2000, 2001, 2005, 2007 a 2008). Keď v roku 1997 debutovala na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických a hneď sa dostala do finále, v ktorom podľahla Švajčiarke Martine Hingisovej, Kužmová ešte nebola na svete.

Staršia zo sestier Williamsových si v tejto sezóne na veľkej štvorke neúspešne zahrala o trofej na januárových melbournských Australian Open aj na júlovom londýnskom Wimbledone.





Williamsová nikdy nezaváhala v 1. kole US Open

Bol to premiérový vzájomný súboj 19-ročnej Košičanky Kužmovej, momentálne rekordne 135. vo svetovom rebríčku WTA, s niekdajšou jednotkou počítačového poradia. Venus v 2. kole bude čeliť úspešnej z derby Pauline Parmentierová (Fr.) - Océane Dodinová (Fr.). Američanka má proti kvalifikantkám na grandslamových turnajoch dokonalé skóre 21:0, z toho v New Yorku 9:0. Na takto dôležitých podujatiach má štatistiku 13:1 proti Slovenkám, na parížskom antukovom Roland Garros 2014 podľahla Karolíne Schmiedlovej. Stále platí, že na US Open nikdy nezaváhala v 1. kole - jej miestne skóre na rozbeh je 19:0.

Zatiaľ čo Kužmová bola novickou na takomto fóre, Venus zlepšila so 76. štartom vlastný kvantitatívny rekord otvorenej éry. Nasledujú jej krajanky Amy Frazierová (71) a Martina Navrátilová (67), Talianka Francesca Schiavoneová (tiež 67) a mladšia sestra Serena (66), ktorá teraz absentuje v súťažnom dianí pre tehotenstvo.





Tretí zápas proti hráčke z Top 100

Zverenkyňa Jána Sabovčíka v rámci programu NTC Kužmová na nedávnom Wimbledone neuspela vo finále kvalifikácie, v New Yorku si vybojovala absolútnu seniorskú premiéru v "main draw" na Majors, ale nedočkala sa príliš ústretového žrebu. Priamo v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center v Corona Parku vo štvrti Queen´s predvlani Kužmová triumfovala vo štvorhre junioriek a minulý rok si zahrala o primát vo dvojhre dievčat.

Kužmová len tretí raz v kariére čelila niektorej členke Top 100 a premiérovo hráčke z prominentnej desiatky. Skrečom prešla cez krajanku Magdalénu Rybárikovú, vtedy 73. v systéme, vlani v Trnave a tento rok prehrala s Kolumbijčankou Marianou Duqueovou-Marinovou, v tej chvíli 98. v hodnotení, v Prahe.

DVOJHRA ŽIEN - 1. KOLO

