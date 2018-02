Vietor zrušil kvalifikáciu slopestylu na ZOH v Pjongčangu, Klaudia Medlová ide priamo do finále

PJONGČANG 11. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v Klaudia Medlová sa v nedeľu nedočkala svojej olympijskej premiéry.

Kvalifikácia súťaže žien v disciplíne slopestyle v Phoenix Snow Parku v kórejskom Pjongčangu sa v nedeľu pre zlé poveternostné podmienky neuskutočnila.

Organizátori kvalifikáciu úplne zrušili a všetkých 27 pretekárok vrátane 24-ročnej Slovenky nasadili priamo do finále. Ak počasie dovolí, finále sa uskutoční v pondelok od 10.00 h miestneho času, čiže 2.00 h SEČ. V dejisku súťaže fúka silný vietor a teplota sa pohybuje na úrovni -10 °C, pocitovo o desať stupňov menej.





"Vedeli sme, že bude fúkať a tak to aj bolo. Keby to pustili, bolo by strašne veľa pádov. Som strašne rada, že to preložili na zajtra. Bola som trochu nervózna, ale tušili sme, že sa nakoniec dnes nebude súťažiť," uviedla Klaudia Medlová pre slovenské médiá v Pjongčangu. "Mám za sebou tri úžasné dni tréningu so slnkom a bezvetrím a teraz má zasa tri dni fúkať. Zajtra ráno to však má byť o trošku lepšie," dodala Medlová.





Po dvoch posunoch z 13.30 na 14.15 h miestneho času (na Slovensku o 8 hodín menej), prišla správa o definitívnom zrušení nedeľného a napokon aj celého programu ženskej kvalifikácie. "Budú iba dve finálové jazdy a koniec. Urobili to tak, aby vyhoveli televízii. Ak nebudú preteky zajtra, tak potom už asi vôbec," doplnila Klaudia Medlová.





Odporúčame:

Počasie Pjongčang Južná Korea na 10 dní





















Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !

Vo vzduchu už dokážeme prinútiť levitovať aj väčšie objekty

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.