Viete, prečo pes v určitých momentoch nakláňa hlavu do strán?

Bez ohľad na to, či vlastníte psa, určite viete, že títo domáci miláčikovia zvyknú občas nakláňať hlavu do strán. Vedeli ste, prečo to vôbec robia?

Tento sladký zvyk, pri ktorom psík hľadí na vás so širokými, nevinnými očami, zvykne robiť počas toho, čo vy stojíte pred ním a rozmýšľate nad niečím, alebo o niečom konkrétnom. Pravdepodobne sa všetci zhodneme, že tento náklon hlavy u psov je rozkošný. Ale prečo to vlastne robia?

Podľa odborníkov na zvieratá je to preto, že sa veľmi ťažko sústreďujú na niečo.

Ukazuje sa, že naši štvornohí miláčikovia majú schopnosť porozumieť našim jazykovým a rečovým znakom, ako aj výrazom tváre a pohybom tela. Keď pes nakloní hlavu do strany, znamená to, že sa snaží pochopiť, čo hovoríme.





Rozsah nášho hlasu slúži ako znak pre psov. Ak poviete „Chceš ísť na prechádzku?“ v šťastnom, optimistickom tóne, váš pes pravdepodobne „chytí“ skvelú náladu od vás a je šťastný tiež. Rozrušený, vysoký tón naznačuje vášmu psovi, že prichádza niečo, čo miluje. Môže to byť pochúťka, hračka alebo prechádzka po okolí.





Ak váš pes rozumie povelom ako sadni, zostaň, poď sem, prevráť sa alebo vie rozpoznať akékoľvek iné požiadavky, je to dôkaz toho, že váš chlpatý priateľ naozaj rozumie ľudskému jazyku. Môže tiež rozumieť slovám ako nie, hračka, pochúťka alebo prechádzka.