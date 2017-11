Viete, prečo by sme nemali mať umiestnené zrkadlo oproti posteli v spálni?

Ak máte problémy so spaním v noci, nie ste sami.

Môžete byť vyčerpaný a snívať o posteli celý deň, potom prídete domov, ľahnete si a pretáčate sa celú noc.

Je všeobecne známe, že lekári odporúčajú, aby sme si dopriali aspoň 8 hodín spánku.

Ak ste už skúsili všetko, a stále nie je váš spánok pokojný, je tu ešte jedno riešenie. Máte oproti vašej posteli umiestnené zrkadlo? Tak v tom je ten háčik. Podľa Feng Shui môže práve tento fakt za zlý spánok.





Dictionary.com definuje Feng Shui ako „čínske umenie alebo prax vytvárania harmonického prostredia, ktoré zvyšuje rovnováhu medzi jingom a jangom, pri usporiadaní nábytku alebo pri určovaní umiestnenia domu.“ Podľa Feng Shui je umiestnenie zrkadiel kľúčové.





To, čo zrkadlo odráža, je najdôležitejšie. Nikdy by nemalo odrážať toaletu, iné zrkadlo, nepríjemné výhľady alebo, čo je najdôležitejšie v tomto prípade, posteľ. Zrkadlo v spálni je štandardné vybavenie. Ale podľa Feng Shui existujú určité presvedčivé dôvody, prečo by ste sa tomu mali vyhnúť, prinajmenšom ak sa v ňom vidíte z postele.





Jedným z dôvodov je, že ak vidíte odraz seba alebo partnera ležiaceho v posteli, prinesie to do vášho vzťahu tretiu osobu. Najdôležitejším dôvodom, prečo by ste mali mať na pamäti zrkadlové umiestnenie vo vašej izbe je však zlý spánok. Zrkadlo vo vašej izbe môže byť energiou okolo vás a udržať vás v noci hore.





Podľa Feng Shui, zlé zrkadlo v spálni môže byť tiež zodpovedné za nočnú moru a krádež duše. Pravdepodobne naše duše opúšťajú naše telo, kým spíme, a vidieť jeho odraz spôsobí nočné mory. Ak neveríte Feng Shui, avšak trápi vás zlý spánok, aspoň to vyskúšajte. Práve toto môže opäť vylepšiť váš spánok.

