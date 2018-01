Viete, čo na mastné vlasy určite zaberie? Skúste tieto najlepšie domáce recepty

Máte aj vy problém s mastnými vlasmi? Pravidelne si ich umývate a aj tak sa vám onedlho mastia? Príčina tohto problému môže byť rôzna. Maz sa tvorí v mazových žľazách nachádzajúcich sa v pokožke hlavy a cez vlasové folikuly a vlasové korienky sa dostáva na pokožku hlavy a následne na vlasy.

Ak však dôjde k jeho nadprodukcii, maz spôsobuje nezdravé premasťovanie. Upcháva póry, permanentne sa tvoriaci maz takto zablokuje vlasové folikuly a takmer zadusí vlasové korienky, čo môže viesť k strate vlasov. Pod hrubnúcou vrstvou mazu sa zvyšuje odumieranie buniek pokožky, čo vedie k silnejšej tvorbe lupín. Nepríjemný vzhľad mastných vlasov teda spôsobuje veľké množstvo mazu.





Nadmerná produkcia mazu môže mať niekoľko príčin:

- Tráviace a metabolické problémy

- Nahromadenie toxických látok

- Bakteriálna infekcia

- Nevhodné čistiace a ošetrujúce prípravky na vlasy

- Nesprávne stravovacie návyky

- Hormonálne poruchy

- Stres





Čo pomáha na mastné vlasy?

Ak aj vás trápia mastné vlasy, rýchla pomoc sa môže dostaviť v podobe nasledujúcich domácich trikov. Pozrite sa, čo použiť a konečne mať dobrý pocit z krásnych vlasov:

Citrón

Naneste si klasicky šampón do ruky a doňho nakvapkajte citrónovú šťavu. Potom šampón pomaly vmasírujte do hlavy. Masírujte ju čo najdlhšie, práve to spomaľuje mastenie vlasov.

Sóda bikarbóna

Každých pätnásť dní nasypeme na mastnú pokožku hlavy trochu sódy bikarbóny. Necháme pôsobiť 10 minút a následne dôkladne vyčešeme z vlasov. Môže byť tiež užitočné, ak si vlasy pred umytím prepláchneme čerstvou citrónovou šťavou alebo pár lyžicami jablčného octu zriedeného vodou.

Olivový olej

Tento domáci recept znie možno nelogicky používať na mastné vlasy olej, ale je to tak. Ešte pred umývaním vlasov si do pokožky hlavy vmasírujte niekoľko lyžičiek kvalitného olivového oleja. Podporíte mikrocirkuláciu a utlmíte tvorbu mazu.

Žĺtok

Použitie žĺtku na mastné vlasy je známe už odpradávna. Je vhodný na všetky typy vlasov. Na mastné vlasy pôsobí žĺtok regulačne, na suché vyživujúco. Preto je dobrá táto maska na mastné vlasy. Rozmiešajte žĺtok a naneste ho do vlhkých vlasov. Nechajte pôsobiť 10 minút. Následne vlasy dôkladne vypláchnite vlažnou vodou a umyte jemným šampónom.

Ocot

Vlasy si umyte klasickým šampónom. Po poslednom opláchnutí vlasov od šampónu si prelejte vlasy octom rozmiešaným vo vode. Vlasy si umývajte v studenej, maximálne vlažnej vode. Nepožívajte však kondicionéry. Ak je to nevyhnutné, tak len na končeky vlasov.

Aloe vera

Gél z rastlinky Aloe Vera má taktiež tlmiace účinky na mazotvorbu. Zmiešajte niekoľko lyžičiek gélu so šampónom a pre ešte lepší efekt aj s niekoľkými lyžičkami citrónovej šťavy. Napeňte a nechajte pôsobiť 2-3 minúty. Dôkladne opláchnite.

Pozor na stravu

Strava je samozrejme tiež dôležitá a môže mať vplyv na mastenie našich vlasov. Mali by sme sa vyhýbať mastným a vyprážaným jedlám, mäsovým výrobkom, či dresingom. Príliš ostré koreniny používajme len v obmedzenom množstve.





Obmedziť treba aj alkoholické nápoje a sladkosti obsahujúce mliečnu čokoládu. Miesto nich konzumujte prírodné mliečne produkty, čerstvú zeleninu a ovocie a stravu bohatú na vlákninu. Denne vypite aspoň dva litre vody. Aj tým pomáhate očiste organizmu a zastaveniu mastenia sa vlasov.