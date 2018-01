Viete, ako sa má správne čistiť a jesť granátové jablko? Máte jesť aj semená, alebo radšej nie?

Granátové jablko je veľmi obľúbeným ovocím, ktoré obsahuje veľa vitamínov, minerálov a vlákniny.

Toto tropické ovocie má krem zaujímavého vzhľadu množstvo prospešných látok pre naše telo.

Ale viete, ako správne konzumovať granátové jablko? Máte jesť semená, alebo radšej nie? A aké zdravotné benefity nám prinesie konzumácia granátového jablka?

Ako správne čistiť granátové jablko

Existuje viacero variant, ako správne očistiť granátové jablko a oddeliť šupu od semien. Granátové jablko je typické tým, že jeho dužina obsahuje semená, ktoré majú v sebe mnoho vitamínov, antioxidantov a mnoho ďalších liečivých účinkov. Ale ako čistiť granátové jablko a ako sa najlepšie a účinne dostať k semenám? Ponúkame vám tri tipy, v ktorých vám vysvetlíme, ako sa jedia semená a aké sú najlepšie praktiky pri čistení tohto skvelého ovocia.

Skúste to podľa nasledovných typov:

- Vezmite si granátové jablko, vyrežete z neho začiatok. Uvidíte začiatky stien, z ktorých sa jablko skladá, podľa nich nakrojíte granátové jablko tak, aby vznikli mesiačiky. Mesiačiky len jemne narežete a vznikne vám hviezdica. Granátové jablko si vezmite a nad misou pomocou varechy vybúchajte sladké semená, ktoré sa vám oddelia od blán a popadajú do misy.





- Druhý spôsob je takisto jednoduchý a najšetrnejší k vašej kuchyni, keďže granátové jablko dokáže narobiť neporiadok. Granátové jablko prekrojíte na polovicu. Každú polovicu narežte rovnako ako pri prvom spôsobe, čiže na mesiačiky. Pripravte si väčšiu misu s vodou, vložte do nej časť granátového jablka a prstami oddeľte pod vodou semená od šupy. Semená sa následne ponoria na dno, stačí ich len vybrať.





- Tretí spôsob, ako čistiť granátové jablko, je asi najjednoduchší a najbežnejší. Vezmite si granátové jablko, prekrojte ho na dve polovice a prstami jednoducho očistite obe polovice a oddeľte semená od tvrdej šupy.

Kedy je najlepšie konzumovať granátové jablko

Toto sladké a chutné ovocie jeme zrelé, ale nie veľmi prezreté. Výhodou tohto ovocia je, že vám vydrží dlhý čas doma pri izbovej teplote. Nenechávajte a granátové jablko vystavené na priamom slnku! Ako zistíte, kedy je zrelé? Zistíte to podľa šupy, ktorá by mala mať červené sfarbenie a jej povrch by mal byť len veľmi mierne vysušený. Ak si kúpite granátové jablko, ktoré má tvrdú a pružnú šupu, nie je ešte zrelé, nechajte ho dozrieť.

Ako sa jedia semená granátového jablka

Ako správne jesť granátové jablko? Jedia sa iba semená, dužina a šupa sa neje, má horkastú chuť. Semená granátového jablka sa jedia surové samostatne. Tieto chutné a sladké semená si môžete pridať aj ako prísadu do smoothie. Môžete ich pridať do ovocného aj zeleninového šalátu. Hodia sa ku slaným aj sladkým jedlám. Všetko treba s mierou, preto aj granátové jablká v menšom množstve môžete konzumovať aj v tehotenstve.

Účinky granátového jablka

Priblížili sme si spôsoby čistenia granátového jablka, zodpovedali sme si otázku, ako sa má jesť granátové jablko a netreba zabudnúť ani na blahodarné účinky tohto skvelého ovocia. Granátové jablko obsahuje mnoho blahodarných vitamínov a prvkov, ktoré pomáhajú pri zápaloch a používajú sa aj v kozmetických prípravkoch. Tieto pozitívne látky pomáhajú pri viacerých ťažkostiach:





- znižuje riziko kardiovaskulárneho systému a rakoviny,

- pomáha pri anémii,

- prečisťuje organizmus a pomáha zlepšovať trávenie,

- podporuje činnosť obličiek,

- zmierňuje následky starnutia.