Viete, ako často piť zelenú kávu a prečo by ste ju mali vôbec piť? Tu je 5 faktov o nej

Určite ste už počuli o zelenej káve, ktorá je čím ďalej, tým viac populárnejšia a odporúča sa piť každý deň.

Zelená káva má blahodárne účinky na náš organizmus a má zapríčiniť aj rýchly a efektívny pokles telesnej hmotnosti. Je zelená káva naozaj prospešná?

Aké sú skutočné účinky zelenej kávy? Prečítajte si týchto päť faktov o nej a posúďte sami.

Ako vzniká zelená káva?



Zelená káva je produktom, ktorý vzniká zo zelených kávových zŕn. Pri čiernej káve, ktorú poznáme sa kávové zrná pražia, tým sa dosiahne špecifická chuť a jej typická hnedá až čierna farba. Zrná zelenej& kávy sú prírodnými zrnami z obyčajnej kávy a tieto zrná sa nepražia.



Tým, že sa kávové zrno neupraží, vzniká nový produkt s obsahom rôznych vlastných minerálov, vitamínov a kyselín. Názov zelená káva je daný podľa farby nepraženého zrna, ktoré má pôvodne zelenú farbu.

Zelená káva a jej účinky na chudnutie



Kávové zrno vo svojej prírodnej podobe obsahuje veľké množstvo kyseliny chlorogénovej. Práve táto kyselina má priaznivé účinky na náš organizmus a pomáha pri chudnutí.



Účinky kyseliny chlorogénovej (CGA) na organizmus:

zabraňuje a& znižuje schopnosť absorbovať& glukózu , teda cukry, z& čreva do krvi.

, teda cukry, z& čreva do krvi. znižuje chuť do jedla ,

, pomáha pri spaľovaní kalórií,

môže zlepšiť metabolizmus ,

, dokáže telo zbaviť niektorých nežiadúcich toxínov.

Ako sa pije zelená káva?



Predtým, než začnete piť zelenú kávu, by ste si mali zistiť, ako často ju piť a v akých množstvách. Zelená káva by sa mala piť ráno na lačný žalúdok, najlepšie tridsať minút pred jedlom.



Pri lepších účinkoch kávy na chudnutie, by ste mali dodržiavať isté pravidlá aj pri stravovaní. Počas obdobia pitia zelenej kávy, je potrebné nejesť príliš ťažké jedlá a treba dodržať aj pitný režim. Nezabúdajte však na to, že káva slúži ako doplnok stravy a pri chudnutí je najdôležitejšia zdravá strava, pravidelný pohyb a celková zmena životného štýlu.



Zelená káva obsahuje minimálne množstvo kofeínu, preto môžete nápoj nahradiť tabletami. Dávkovanie a užívanie zelenej kávy v podobe tabliet je rovnaké ako pri nápoji. Je potrebné ju užiť tridsať minút pred jedlom, najlepšie každé ráno.

Kde kúpiť zelenú kávu a za akú cenu?



Zelenú mletú kávu kúpite už od piatich eur. Tento nápoj zoženiete vo všetkých obchodoch so zdravou stravou, alebo si ju jednoducho objednáte cez internet. Pri kúpe zelenej kávy je dôležité si prečítať obsah kyseliny chlorogénovej (CGA), pričom jej obsah by sa mal pohybovať od 50%.



Ak sa rozhodnete užívať zelenú kávu v podobe tabliet, zaplatíte za ňu od 6 do 35 eur, záleží od množstva prípravku. Dnes si môžete zelenú kávu vypýtať aj v podnikoch, ktoré tento nápoj ponúkajú.

Nežiadúce účinky kávy



Nežiadúce účinky zelenej kávy nie sú veľmi nepriaznivé. Istá skupina by sa však mala dávať pozor, a to sú& deti a tehotné ženy, ktorým sa& pitie zelenej kávy neodporúča.



Pozor pri pití zelenej kávy by si mali dávať aj alergici a diabetici, keďže zelená káva znižuje vstrebávanie a mení hladinu cukrov, čo môže spôsobiť isté ťažkosti. Nezabúdajte ani na to, že všetkého veľa škodí, preto by ste to s pitím zelenej kávy nemali preháňať.