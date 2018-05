Vieme si to poriadne skomplikovať v závere, zamyslel sa Ramsay a prehovoril aj o popradskom triu

KODAŇ 11. mája (WebNoviny.sk) - Je úžasné, ako si to v závere zápasu stále dokážeme skomplikovať, reagoval tak trochu ironicky Craig Ramsay na zmienku o neuznanom góle Ladislava Nagya v súboji Slovenska proti Francúzsku na MS v hokeji v Dánsku.

Nagyov (ne)gól na 3:1

Kodanský súboj A-skupiny po ofsajdovej pozícii Tomáša Jurča, ktorá predchádzala Nagyovmu (ne)gólu na 3:1, napokon rozhodol až obranca Michal Čajkovský necelých 10 sekúnd pred koncom presnou strelou do prázdnej bránky.

"Vylúčením sme si to v závere skomplikovali ešte viac, ale nakoniec sme to ubránili. Rozhodujúci gól? Celé to začal Dávid Buc pri mantineli. Potom sa k puku dostal ´Čajo´a a čudoval som sa, že neprihral, ale strieľal. Predtým ešte zablokoval puk a nakoniec strelil gól, čo je výborné," uviedol Ramsay slovenským novinárom v mixzóne Royal Areny.

O popradskej formácii

Skúsený kanadský tréner výrazne vyzdvihol hru popradskej formácie s centrom Dávidom Bucom, ktorý jeden gól strelil a na ďalšie dva prihral.





"Sám som prekvapený, ako výborne hrajú. Dokazujú, že si zaslúžia hrať na šampionáte. Nie sú len útokom do počtu, ale reálne tvoria. Spolu si veľmi dobre rozumejú, sú silní na puku aj v hre pri mantineli, nevzdávajú sa len tak ľahko. Som na nich hrdý," rád skonštatoval Ramsay.





Ramsayho tešia dve trojbodové víťazstvá po sebe nad Rakúskom (4:2) a Francúzskom (3:1), uvedomuje si však, že teraz nastanú krušné chvíle pre jeho tímu v súbojoch proti favoritom na zisk medailí – obhajcom titulu Švédom a úradujúcim olympijským šampiónom Rusom.





"Ďalší zápas hráme proti Švédsku, to je výborný tím. Musíme hrať dobre s pukom na hokejkách a celkovo predvádzať na ľade to, čo chceme my a nie súper," skonštatoval Ramsay.

