Video: Žilina prerušila dlhú domácu neporaziteľnosť Kodane, na postup z predkola LM to nestačilo

KODAŇ 19. júla (WebNoviny.sk) - Futbalisti MŠK Žilina nepostúpili do 3. predkola Ligy majstrov 2017/2018 a rozlúčili sa s pohárovou Európou. Žilinčania po minulotýždňovej domácej prehre 1:3 v stredajšej odvete 2. predkola na pôde dánskeho FC Kodaň zvíťazili 2:1, nepridali však tretí gól nevyhnutný na predĺženie a udržanie nádeje. Do 3. predkola LM prenikol účastník skupinovej fázy vlaňajšej edície tohto kontinentálneho pohára číslo jeden.

Zverenci Adriána Guľu po prvom polčase viedli gólom Yusufa Otubanja. Krátko po zmene strán vyrovnal z pokutového kopu Slovinec Benjamin Verbič, v 57. min poslal MŠK presnou hlavičkou opäť do vedenia Filip Kaša. Následná žilinská snaha nepriniesla slovenskému šampiónovi úspech, v nadstavenom čase zlyhal v obrovskej príležitosti striedajúci Ramil Šejdajev.



FC Kodaň si v 3. predkole zmeria sily s macedónskym Vardarom Skopje, ten si v 2. predkole poradil so švédskym Malmö FF (1:1 vonku, 3:1 doma). Prvé zápasy 3. predkola odohrajú v termíne 25. a 26. júla, odvety sa uskutočnia 1. a 2. augusta.

Pre Žilinu je slabou náplasťou skutočnosť, že uťala domácu šnúru Kodane bez prehry v súťažných zápasoch, tá sa zastavila na 47 dueloch. Dovtedy naposledy FCK odišiel doma zdolaný v súťažnom stretnutí 6. augusta 2015, v odvete 3. predkola Európskej ligy vtedy podľahol českému FK Jablonec (2:3).

48. Verbič (z pok. kopu) - 19. Otubanjo, 57. Kaša, ŽK: 69. Vavro, 85. Škvarka (obaja Žilina), rozhodoval: Lardot (Belg.)

Zostavy:

: R. Olsen - Boilesen, Lüftner, E. Johansson, Bengtsson - Verbič, Greguš, U. Matič (66. Kvist), Toutouh - Sotiriou (67. A. Pavlovič), Santander

: Mandous - Vallo (75. Králik), Kaša, Vavro, Mazáň - Cociuc (66. Šejdajev), I. Diaz, Škvarka - Špalek, Otubanjo, Polievka (61. S. Mráz)

I. polčas

Tréner Adrián Guľa pred odvetou pristúpil k trom zmenám v základnej zostave. Pre trest za červenú kartu nemohol na ihrisko Káčer, na lavičke zostali Králik a Jankauskas. Ich miesta zaujali Cociuc, Kaša a Polievka. Domáci nastúpili bez kapitána z úvodného duelu Kvista a trojgólového hrdinu spod Dubňa Pavloviča.

Kodaň začala aktívnejšie, v úvodnej štvrťhodine dvakrát pohrozil Sotiriou a po zaváhaní brankára Mandousa aj Matič. Dôležitého úvodného gólu sa napokon dočkali Žilinčania - v 19. min sa Otubanjo výborne uvoľnil v pokutovom území a prekonal Olsena, jeho strela sa od brvna odrazila za bránkovú čiaru. V nasledujúcich minútach boli nebezpečnejší Kodančania vo veľkých príležitostiach sa ocitli predovšetkým Santander a Verbič, ktorého pokus pred bránkovou čiarou zastavil Vavro. Tesne pred prestávkou ešte Mandousa preverili Verbič a Greguš.

II. polčas

Dve minúty po zmene strán dostali Kodančania od svojho súpera darček - Diaz na kraji pokutového územia fauloval Bengtssona a Verbič s istotou premenil pokutový kop - 1:1. Pre Žilinčanov však v tej chvíli naďalej platilo, že musia pridať minimálne dva góly. Prvý z nich dosiahli onedlho: v 57. min si na Škvarkov roh nabehol stopér Kaša a presnou hlavičkou poslal svoj tím do vedenia.

Dvadsať minút po začiatku druhého polčasu poslal tréner Solbakken na ihrisko spomenutú dvojicu Kvist, Pavlovič, vzápätí Otubanjo hlavičkou ohrozil bránku domácich. Štvrťhodinu pred koncom sa v dobrých streleckých pozíciách ocitli Škvarka aj Mazáň, napokon bol z toho len rohový kop. V 83. min sa k strele v šestnástke dostal striedajúci Pavlovič, jeho pokus však šiel nad bránku. O tri minúty neskôr Škvarka z diaľky preveril Olsena. Záverečné minúty už zmenu skóre na štadióne Parken nepriniesli, v 91. min totiž striedajúci Šejdajev v stopercentnej šanci pred Olsenom zlyhal a zblízka zakončil mimo priestoru troch žrdí.

Hlas:

"Samozrejme, išli sme postúpiť, je teda trpké po takom vynikajúcom výkone vypadnúť s takýmto veľkým klubom. Chlapci hrali fantastický futbal. Mali sme v týchto zápasoch dva výpadky, ktoré nás stali postup. Chlapci odviedli za krátke obdobie letnej prípravy fantastickú prácu na vysokej úrovni. Je to Pyrrhovo víťazstvo, keďže sme nepostúpili. Súper s blížiacim sa záverom nevyliezol za svoju polovicu. My sme verili tomu, že sa dá vyhrať a aj o tri góly. Výborne fyzicky pripravení chalani zničili súpera, ostrieľaného, renomovaného. Hráčom som v kabíne podal ruky, poďakoval som im za výkon a prístup. Majú môj veľký rešpekt. Budeme pokračovať v tom, aby sme sa k takýmto zápasom v budúcnosti opäť dostali. Škoda Šejdajevovej šance, no chceli sme si ešte aj potom utvoriť nejakú príležitosť. Naša situácia sa kodanskou penaltou nezmenila, naďalej sme potrebovali dva góly. Posúdenie penaltového verdiktu by som v tejto saganománii prirovnal k Saganovi, viac k tomu nepoviem. Táto rozprávka nemala pre nás šťastný koniec, no ten možno príde neskôr, v budúcosti. Kodaň má silných hráčov a zázemie, môžu to dotiahnuť do skupinovej fázy prajem im to."

