Video: Zidane si pripísal na konto 50. víťazstvo v La Lige, Ronaldo 200. asistenciu v kariére

MADRID 2. októbra (WebNoviny.sk) - Portugalského futbalového útočníka Cristiana Ronalda si verejnosť spája predovšetkým so strieľaním gólov, no méta, ktorú hráč Realu Madrid dosiahol v nedeľňajšom dueli španielskej La Ligy proti Espanyolu Barcelona (2:0) dokazuje, že mu nie je cudzie ani ich pripravovanie.





Ako referuje web squawka.com, 32-ročný rodák z Madeiry zaznamenal už svoju 200. asistenciu v kariére v súčte klubovej a reprezentačnej bilancie.





"Biely balet" nadviazal na skvelé predstavenie v Lige majstrov na ihrisku Borussie Dortmund (3:1), Espanyol zdolal 2:0 dvoma zásahmi Isca.

"Sme naozaj šťastní, že ho tu máme. Isco v každom zápase zo seba vydá maximum. Dúfam, že mu strelecká forma vydrží a pomôže nám zbierať body. Fantastickú prácu odvádza aj Cristiano. Ak aj neskóruje, prispieva asistenciami a vracia sa pomáhať defenzíve. Je skvelé, že sa vždy snaží pracovať pre mužstvo," vyhlásil kostarický gólman Madridčanov Keylor Navas.

"Po prvom polčase sme viedli 1:0, no mohli sme aj vyšším rozdielom. Počas celého duelu sme boli trpezliví. Najdôležitejšie je to, že sme po niekoľkých nevydarených zápasoch na Bernabéu konečne získali tri body. V druhom polčase sme už boli trochu unavení. Po siedmich náročných dueloch, ktoré sme v ostatnom čase odohrali, sa to dalo očakávať. Považujem za zlé, že mnohí naši hráči si neoddýchnu ani počas reprezentačnej prestávky. Nebudú mať žiadne voľno. Dúfam, že nedôjde k žiadnym zraneniam," skonštatoval tréner Realu Zinedine Zidane, ktorý ako kouč madridského mužstva zaznamenal jubilejné 50. víťazstvo v La Lige.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.