Video: Zemana vo volebnej miestnosti napadla polonahá aktivistka, označila ho za Putinovu štetku

PRAHA 12. januára (WebNoviny.sk) - Českého prezidenta Miloša Zemana v piatok napadla polonahá aktivistka.

Stalo sa tak, keď chcel odovzdať svoj hlas v prezidentských voľbách, ktoré v krajine začali o 14:00. Prezident prišiel hlasovať do volebnej miestnosti na základnej škole v pražských Lužinách.

Aktivistka zo skupiny Femen, ktorá svojho času zaútočila aj na pápeža, stála pred prezidentovým príchodom medzi novinármi, píše spravodajský portál iDNES.

Keď sa chcel Zeman pred volebnou komisiou legitimovať, dala si dole košeľu a kričiac "Zeman je Putinova štetka" sa rozbehla k nemu. Rovnaké slová mala napísané aj na prsiach. Prezidentova ochranka ju ale zrazila k zemi a odtiahla z miestnosti ešte pred tým, než mala možnosť sa ho dotknúť. Prezidenta okamžite vyviedli z miestnosti.

"Som poctený, že napadli aj mňa. Ako vidíte, moja ochranka funguje celkom dobre, takže sa ku mne nedostala," povedal Zeman, keď išiel po druhý raz voliť. Pri svojom odchode zase podotkol, že ľuďom týmto incidentom ponúkli "predstavenie navyše".

?#Ukrainian sextremist #FEMEN Angelina Diash has attacked the polling station in #Prague during the voting of the incumbent President Miloš #Zeman. ?#Sextremist shouted "Zeman - #Putin's slut", the same words of truth were inscribed on her bare chest @FEMEN_Movement pic.twitter.com/FWb4qCWywc