Video: Zappacosta strelil parádny gól, Chelsea v Lige majstrov zničila šampióna z „mesta duchov“

LONDÝN 13. septembra (WebNoviny.sk) - Utorkové zápasy úvodného kola skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov priniesli viaceré jednoznačné víťazstvá favoritov, ale to najvyššie 6:0 sa zrodilo na Stamford Bridge v Londýne.

Domáca Chelsea v C-skupine "osladila" azerbajdžanskému súperovi FK Karabach absolútny debut medzi futbalovou smotánkou poltuctom v sieti. Kanonádu "modrých" spustil už v 5. min španielsky stredopoliar Pedro Rodríguez, keď strelou bez prípravy spoza šestnástky napol sieť za Ibrahimom Šehičom.





Po polhodine hry pridal ďalší výstavný kúsok taliansky obranca Davide Zappacosta, ktorý po pravej strane ihriska prebehol s loptou od hranice vlastnej šestnástky až po tú súperovu a z veľkého uhla aj diaľky prekonal nepripraveného brankára hostí. Pre 25-ročného Zappacostu to bol debut v drese Chelsea.

Po zmene strán pridali ďalšie tri góly favorita César Azpilicueta, Tiemoué Bakayoko a Michy Batshuayi. Ranu z milosti si dopriali hostia sami, keď v 82. min už v hustom daždi uzavrel na konečných 0:6 z pohľadu Karabachu vlastným gólom Maksim Medvedev po akcii Zappacostu.

Karabach napodobnil Bragu

Výsledok 6:0 má aj rekordné rozmery. Chelsea ním vyrovnala najvyššie svoje víťazstvo v Lige majstrov (predtým 6:0 proti Mariboru v októbri 2014), Karabach zasa zopakoval svoj najhorší výsledok vo futbalovej Európe a zároveň najslabší vstup nováčika medzi európsku klubovú elitu.

Rovnakým skóre 0:6 prehrala aj portugalská Braga v Londýne s Arsenalom v septembri 2010. Dvakrát vtedy skóroval Cesc Fábregas, ktorý aktuálne nasmeroval loptu na gólovú hlavičku pre Azpilicuetu.

"Dosiahli sme skvelý výsledok s veľkým počtom gólov a ani jeden sme neinkasovali. Videl som veľa pozitív v našom výkone a to ma napĺňa spokojnosťou. Teraz si musíme jeden deň oddýchnuť a pokračovať v tejto fazóne. Čaká nás náročný zápas s Arsenalom," uviedol taliansky tréner FC Chelsea Antonio Conte na webe Európskej futbalovej únie.

K vydarenému debutu krajana Zappacostu na pravej strane obrany či stredu poľa Conte doplnil: "Davide odohral výborný zápas, nech mu to vydrží čo najdlhšie. Rozhodol som sa, že ho postavím od začiatku, hoci za jeden týždeň zmenil celý svoj život. Ukázalo sa, že je výborne pripravený a pozná moju futbalovú filozofiu. Strelil dôležitý gól a ja dávam klobúk dolu pred jeho predstavením."

Zappacosta prišiel do Londýna z FC Turín

Zappacosta, ktorý na sklonku augusta prestúpil do Chelsea z FC Turín za 28 miliónov eur plus bonusy, po stretnutí žiaril spokojnosťou. A to zrejme netušil, že jeho gól bol stým v podaní talianskeho futbalistu v Lige majstrov.

"Bol to snový debut, keďže som dal gól na Stamford Bridge. Som šťastný, ale podstatné je, že sme dobre vykročili v Lige majstrov. Ak mám pravdu povedať, môj gól mala byť pôvodne krížna prihrávka, ale lopta skončila v sieti. Verím, že takto budeme pokračovať, ja aj celé mužstvo. Naša skupina je otvorená," cituje Zappacostu portál UEFA.

Zatiaľ čo hráči Chelsea aj ich fanúšikovia po zápase kričali od radosti, tréner hostí Gurban Gurbanov radšej diplomaticky skonštatoval: "Sme nová krajina na futbalovej mape Ligy majstrov a hrať v tejto súťaži si veľmi vážime. Je to skvelé pre popularizáciu futbalu v Azerbajdžane. Na druhej stane, výsledok je zlý, urobili sme priveľa chýb a disponovaný súper ich trestal. Musíme sa z toho poučiť."

V druhom zápase C-skupiny sa zrodila v Ríme medzi domácim AS a Atléticom Madrid bezgólová remíza. Chelsa je teda po úvodnom kole suverénnym lídrom tabuľky.

