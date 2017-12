Video: Zápas Manchestru United so Southamptonom skončil bez gólov, Liverpool zdolal Leicester

LONDÝN 30. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Chelsea doma deklasovali hráčov Stoke City 5:0 v sobotňajšom stretnutí 21. kola najvyššej anglickej súťaže. Úradujúci majster neprehral už piatykrát po sebe.

FC Liverpool na vlastnom ihrisku zvíťazil nad Leicestrom City 2:1. Do vedenia sa pritom ako prví dostali hostia zásluhou Jamesa Vardyho. Obrat domácich zariadil po zmene strán dvojgólový Mohamed Salah. "The Reds" neokúsili trpkosť prehry v ostatných 13 ligových vystúpeniach. Favorizovaný Manchester United vo večernom dueli iba remizoval doma so Southamptonom 0:0.