Video: Zápas Leverkusen – Bayern bol reklamou na futbal, krásny gól dal aj bývalý Trenčan Bailey

LEVERKUSEN 18. apríla (WebNoviny.sk) - Utorňajší semifinálový zápas Nemeckého pohára 2017/2018 medzi futbalistami Bayeru Leverkusen a Bayernu Mníchov sa podobal na exhibíciu novopečeného bundesligového šampióna. Mníchovčania zvíťazili na ihrisku súpera vysoko 6:2 a po dvoch rokoch sa predstavia vo finále DFB Pokal-u.

Thomas Müller sa blysol hetrikom

Hetrikom sa zaskvel kapitán "Die Roten" Thomas Müller, dvakrát sa presadil aj poľský kanonier Robert Lewandowski a raz skóroval španielsky defenzívny stredopoliar Thiago Alcantara. Na strane "farmaceutov" sa do streleckej listiny zapísal aj niekdajší hráč AS Trenčín Leon Bailey, v 72. min krásnou strelou z priameho kopu znížil na priebežných 2:5.

"Bola to demonštrácia toho, kam by sa mal futbal uberať na veľmi dlhé obdobie. Ukázali sme, že proti silným súperom sa vieme vypnúť k absolútne špičkovému výkonu. Dominovali sme, ale na druhej strane opäť sme sa nevyhli situáciám, keď nás musel zachrániť Sven Ulreich," vyhlásil podľa oficiálnej stránky Bavorov tréner Jupp Heynckes.

"Veľmi sme túžili postúpiť do finále. V tejto sezóne Nemeckého pohára sme prekonali Lipsko, Borussiu Dortmund a teraz aj Leverkusen. Sme v dobrej forme," tešil sa 72-ročný rodák z Mönchengladbachu.

Bayern Mníchov útočí na "treble"

Finále nemeckej pohárovej súťaže sa uskutoční 19. mája v Berlíne, protivník Bayernu vzíde zo stredajšej semifinálovej dvojice Schalke 04 Gelsenkirchen - Eintracht Frankfurt.



Ak by do rozhodujúceho súboj postúpil druhý menovaný tím, mužstvo Bayernu by v Berlíne nastúpilo proti svojmu budúcemu koučovi Nikovi Kovačovi, ktorý sa funkcie v Mníchove oficiálne ujme 1. júla. Bayern môže byť stále úspešný na všetkých troch frontoch.

Ak dotiahne do víťazného konca aj účinkovanie v Nemeckom pohári a Lige majstrov, napodobní "treble" z ročníka 2012/2013, ktoré dosiahol pod vedením terajšieho kouča Juppa Heynckesa.

Volland chváli hru súpera po krídlach

"Bola to reklama na nemecký futbal. Rýchlo sme išli do dvojgólového vedenia. Leverkusen neskôr znížil na 1:2 a podržal nás aj ´Ulle´ (Sven Ulreich, pozn.). Mužstvo na ihrisku veľmi dobre spolupracovalo a naše víťazstvo je zaslúžené. Samozrejme, stále chceme viac. Cítime, že je možné vyhrať všetky súťaže," skonštatoval útočník Thomas Müller. Bayern vyhral v Nemeckom pohári všetkých 18 zápasov, v ktorých skóroval tento 28-ročný futbalista. Ide o nový rekord súťaže.

"Výsledok je pre nás možno trochu tvrdý. Bayern hral dobre po krídlach a nemilosrdne potrestal každé naše zaváhanie. Je to najsilnejší tím v Nemecku a jeden z najlepších na svete," poznamenal hrotový útočník Leverkusenu Kevin Volland.

"Samozrejme, dva inkasované góly v úvodných ôsmich minútach ovplyvnili ďalší priebeh, ale napriek tomu sme si neskôr utvorili veľké šance. Do prestávky to bol vyrovnaný zápas. Po zmene strán sme však dostali ďalšie góly a Bayern nás nakoniec ´rozbil´. Bol veľmi efektívny, hral akoby v extáze. Predstavenie súpera bolo naozaj pôsobivé," nadviazal kormidelník Bayeru Heiko Herrlich.

