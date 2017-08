Video: Zápas Herthy Berlín prerušili výtržnosti, z tribúny odpaľovali rakety a pálili sedačky

ROSTOCK 15. augusta (WebNoviny.sk) - Pondelňajší zápas 1. kola Nemeckého pohára vo futbale medzi Hansou Rostock a Herthou Berlín (0:2) poznačili početné výtržnosti fanúšikov.

Futbalový zápas dvakrát prerušili

"Do kože sa nevedeli zmestiť" najmä tí z hlavného mesta - odpaľovali ohňostroje, rakety a pálili sedačky v sektore hostí, pričom hustý čierny dym sa postupne rozliehal nad celou hracou plochou. Stretnutie muselo byť dvakrát prerušené na viac ako štvrťhodinu.

"Za normálnych okolností sa ľudia tešia, že môžu sprevádzať svoj tím na zápas vonku. Videli sme však veľmi škaredé scény, aké na futbale nechce vidieť nikto," povedal pre ARD generálny manažér Michael Preetz.

"Takéto veci nepatria do športu. Dištancujeme sa od toho. Škodí to všetkým nám. Bohužiaľ, sú medzi nami ´čierne ovce´, ktoré všetko zničia," doplnil tréner domáceho mužstva Pavel Dočev, na ktorého nadviazal jeho berlínsky náprotivok Pál Dárdai: "Je to niečo, čo som zažil prvýkrát. Radšej sa bavím o tom, čo sa udialo na ihrisku."

Effenberg odsúdil správanie fanúšikov

Nepokoje na štadióne odsúdil aj televízny expert a niekdajší nemecký reprezentant Stefan Effenberg. "Existuje niekoľko idiotov, ktorí by nemali mať miesto v hľadisku. Musia byť bezpodmienečne potrestaní. Zvyšní fanúšikovia sa však správali pekne. Je to vždy smutné, keď dôjde k takýmto excesom," vyhlásil 49-rodák z Hamburgu.

Z dvojice slovenských reprezentantov v tíme Herthy zasiahol do duelu iba Ondrej Duda, ktorý nastúpil v nadstavenom čase druhého polčasu. Peter Pekarík odsledoval duel z lavičky náhradníkov. Triumf Berlínčanov zariadili dva zásahy v samom závere stretnutia – v 86. min sa presadil Mitchell Weiser, druhý gól pridal v 90. min bosniansky útočník Vedad Ibiševič.





