Video: Winnipeg začal 2. kolo play-off NHL víťazstvom v Nashville, Daňo v drese Jets opäť nenastúpil

NEW YORK 28. apríla (WebNoviny.sk) - Dva góly Marka Scheifeleho a 47 zákrokov Connora Hellebuycka boli základ víťazstva hokejistov Winnipegu na ľade Nashvillu 4:1 v prvom zápase 2. kola play-off Západnej konferencie NHL.

Jediný gól domácich

V Bridgestone Arene v drese víťazného tímu strelil gól aj Paul Stastny a Blake Wheeler pridal dve asistencie. V druhej minúte tretej tretiny Kevin Fiala znížil priebežne na 1:3, ale bol to jediný gól domáceho tímu, hoci Predators jasne prestrieľali Jets 48:19.

Ukončil ním "nepriestrelnosť" Hellebuycka po 163 minútach. Ešte predtým za stavu 0:3 Fín Juuse Saros nahradil v bránke Predators skúsenejšieho krajana Pekku Rinneho, ktorý po 40 minútach zo 16 striel inkasoval tri góly. Slovenský útočník Marko Daňo v drese Jets opäť nenastúpil.

Výsledok tvrdého tréningu

"Myslím si, že sme to zvládli. Hráči predo mnou bránili tak, aby som videl na strely súperových hráčov. Ak to bolo potrebné, niečo zablokovali a všetko v defenzíve fungovalo. Je to výsledok nášho tvrdého tréningu," povedal Connor Hellebuyck, prvá hviezda zápasu, na webe NHL.



"Naše góly boli dielom jednoduchej hry. Ak by sme vymýšľali, možno by sme sa dostali do problémov. V tomto zápase sme nemali ani jednu presilovku, aj preto nám chýbali strelecké pokusy. Aj tak sme však našli spôsob, ako streliť góly," uviedol Paul Stastny, syn legendy slovenského hokeja Petra Šťastného.

Neefektívna ofenzíva

Tréner zdolaného tímu Peter Laviolette na margo veľkej, ale neefektívnej ofenzívy svojich zverencov, podotkol: "Môžeme sa baviť o tom, či sme hrali dobre, ale to je téma na základnú časť sezóny. Ak sa ma spýtate, či si vyberiem dobrú hru alebo priaznivý výsledok, v play-off je voľba jasná - víťazstvo."

Druhý zápas série Nashville - Winnipeg príde na rad v nedeľu 29. apríla opäť v Nashville. V sobotu pokračuje 2. kolo play-off NHL zápasmi Tampa Bay - Boston a Vegas - San Jose.

Sumáre NHL - 2. kolo play-off

piatok

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Nashville - Winnipeg 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) - stav série: 0:1

Góly: 42. Fiala (Turris, Ellis) - 15. Tanev (Little), 30. Stastny (Laine, Ehlers), 38. Scheifele (Wheeler, Connor), 60. Scheifele (Wheeler)

,

