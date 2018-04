Video: Winnipeg po 31 rokoch vyhral sériu v play-off, Pittsburgh a Nashville nevyužili mečbal

PITTSBURGH 21. apríla (WebNoviny.sk) - Po hokejistoch Vegas a San Jose sa v relatívne krátkom čase dočkali postupu do 2. kola play-off Západnej konferencie NHL aj hráči Winnipegu.

Definitívu si vybojovali hladkým domácim triumfom nad Minnesotou 5:0, ktorý znamenal celkový výsledok 4:1 na zápasy. Winnipeg sa po prvý raz za ostatných 31 rokov teší z víťaznej série v bojoch o Stanleyho pohár. Jeho súper vzíde z dvojice Nashville - Colorado.

Nečakaný obrat Colorada

V tejto sérii mal lanský finalista Nashville za stavu 3:1 na zápasy a 1:0 v 55. min piateho súboja súpera takmer na lopate, ale prišiel nečakaný obrat. Najprv Gabriel Landeskog po dokonalej prihrávke Nathana MacKinnona do prázdnej bránky vyrovnal na 1:1 a potom Sven Andrighetto strhol víťazstvo na stranu "lavín" z Denveru.





Švajčiarsky útočník Andrighetto profitoval z odrazeného puku po strele J.T. Comphera, v play-off sa dočkal gólu po prvý raz v kariére. Séria pokračuje šiestym súbojom v nedeľu v Denveri.

Strelcom Minnesoty došiel dych už skôr ako v piatom zápase série s Winnipegom. Neskórovali dovedna sedem tretín a v piatok umožnili Connorovi Hellebuyckovi vychytať druhý shutout v sérii. Mal 30 zákrokov a gól nedostal už 121:37 min. V drese postupujúceho tímu bol opäť iba medzi zdravými náhradníkmi slovenský útočník Marko Daňo.

Fippula vyrovnal v oslabení

Čo sa podarilo na domácom ľade Winnipegu, nevyšlo Pittsburghu. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára prehral s Philadelphiou 2:4 a postupových osláv sa zatiaľ nedočkal. Séria sa sťahuje za stavu 3:2 pre Pittsburgh do Philadelphie. Zápas číslo 6 príde na rad v nedeľu.

Keď Jake Guentzel v 37. min dostal Penguins do vedenia 2:1, zdalo sa, že definitívne prekonali odpor Flyers. O necelé dve minúty však dôrazný Valtteri Fippula v oslabení vyrovnal na 2:2 a hostia boli znova v hre. A keď sa už schyľovalo k predĺženiu, Sean Couturier s prispením teču domáceho obrancu Briana Dumoulina v čase 58:45 min poslal Philadelphiu do vedenia. Na konečných 4:2 z pohľadu "letcov" pečatil do prázdnej bránky Sean Read. Hrdina Couturier pôvodne ani nemal nastúpiť. Po ťažkej zrážke so spoluhráčom počas tréningu si poranil ľavú nohu a napokon hral cez bolesť.





"Myslím si, že tá strela sa obtrela o jedného z ich hráčov. Šťastný odraz, ale kto by taký gól nechcel?" položil rečnícku otázku šťastný Couturier, cituje ho portál TSN. K svojmu zdravotnému stavu aj pokračovaniu série proti dvojnásobnému obhajcovi titulu dodal: "Keď sa raz dostanete na ľad, podľahnete emóciám a adrenalínu. Potom robíte všetko preto, aby ste pomohli spoluhráčom. Toto nebola žiadna veľká šou v našom podaní, ale kvalitný tímový výkon. Stále sme ešte o zápas za súperom, ale neprestávame bojovať."

Hráči Pittsburghu si uvedomujú, že výsledok piatkového zápasu je horší ako výkon, ktorý podali pred 18 632 divákmi vo svojej PPG Paints Arene. "Vyhrať rozhodujúci postupový boj je zrejme to najťažšie. Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. V mysliach sa musíme nastaviť tak, ako keby sa nič nestalo a hrať si ďalej to svoje," skonštatoval brankár Matt Murray na webe NHL.

Sumáre NHL - 1. kolo play-off

piatok

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Pittsburgh - Philadelphia 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) - stav série: 3:2

Góly: 32. Brust (Shery, Brassard), 37. Guentzel (Crosby, Simon) - 18. C. Giroux (J. Voráček, Filppula), 38. Filppula (Leheterä), 59. Couturier (Simmonds), 60. Read (Filppula)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Winnipeg - Minnesota 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) - konečný výsledok série: 4:1

Góly: 1. Trouba (Scheifele, Connor), 6. Little (Byfuglien, Stastny), 12. Tanev, 12. Armia (Byfuglien, Copp), 41. Scheifele (Stastny, Wheeler)

Nashville - Colorado 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) - stav série: 3:2

Góly: 51. Bonino (Ekholm, Watson) - 56. Landeskog (MacKinnon, Rantanen), 59. Andrighetto (Compher, Barrie)





