Video: Westbrook má 100. triple-double ako štvrtý hráč v histórii NBA, LeBron potiahol Cleveland

PHILADELPHIA 14. marca (WebNoviny.sk) - Americký rozohrávač Russell Westbrook sa stal len štvrtým hráčom v histórii zámorskej NBA, ktorý v kariére dosiahol 100 triple double. Ide o kombináciu dvojciferného počtu bodov, doskokov a asistencií.

Oklahoma vyhrala štvrtý zápas za sebou

Jubilejný zápis si 29-ročný dynamický tvorca hry Oklahoma City pripísal pri utorkovom víťazstve 119:107 na palubovke Atlanty. Rodák z Long Beach zakončil duel s 32 bodmi, 12 doskokmi a 12 asistenciami a pripojil sa k takým menám ako Jason Kidd (107), Magic Johnson (138) a Oscar Robertson (181).

"Je to neuveriteľné. Ďakujem tomu hore za to, že každý deň môžem robiť to, čo milujem," povedal Westbrook, ktorý stovku nazbieral ako tretí najrýchlejší.

Robertson na to potreboval 277 zápasov, Johnson 656 a Westbrook 736. "Všetci chlapci predo mnou sú v Sieni slávy. Som šťastný, že som súčasťou ich spoločnosti," dodal Westbrook. Oklahoma vyhrala štvrtý zápas po sebe a v tabuľke Západnej konferencie jej patrí štvrté miesto.

Triple-double LeBrona

Naďalej sa darí Torontu. Líder Východnej konferencie zvíťazil v Brooklyne 116:102, pre Raptors to bola deviata výhra v sérii a celkovo 50. v ročníku.

Hostí ťahal najmä litovský pivot Jonas Valančiunas, ktorý strelil 26 bodov a k tomu pridal aj 14 doskokov. "Máme vyššie ciele. Úspech počas základnej časti je skvelý, ale hráme pre niečo väčšie - dostať sa do play-off, vyhrať vo všetkých kolách a získať trofej," komentoval DeMar DeRozan, autor 15 bodov.

Uspel aj Cleveland, z palubovky Phoenixu si odniesol hladké víťazstvo 129:107. Krídelník hostí LeBron James sa prezentoval 69. triple double v kariére za 28 bodov, 13 doskokov a 11 asistencií. Clevelandu patrí na východe štvrtá pozícia tesne za Indianou, ktorá v utorok zvíťazila vo Philadelphii 101:98.

Sumáre NBA

utorok

Philadelphia - Indiana 98:101 (23:33, 30:24, 26:26, 19:18)

Najviac bodov: Embiid 29 (12 doskokov), Šarič 18, Redick 16 - M. Turner 25, T. Young 19 (10 doskokov), Joseph 13





Washington - Minnesota 111:116 (26:25, 33:28, 31:29, 21:34)

Najviac bodov: Markieff Morris 27, Beal 19, Satoranský 15 - Towns 37 (10 doskokov), Bjelica 17, Wiggins 16





Atlanta - Oklahoma City 107:119 (28:31, 38:23, 22:36, 19:29)

Najviac bodov: Prince 25, Schröder 18, D. Lee 13 - Westbrook 32 (12 doskokov, 12 asistencií), C. Anthony 21 (6 trojok), Jerami Grant 20





Brooklyn - Toronto 102:116 (40:32, 27:25, 18:30, 17:29)

Najviac bodov: Russell 32 (7 trojok), Hollis-Jefferson 19, LeVert 11 - Valančiunas 26 (14 doskokov), DeRozan a VanVleet po 15





New York - Dallas 97:110 (31:29, 29:28, 12:26, 25:27)

Najviac bodov: Michael Beasley 21, Hardaway 19, Burke 16 - H. Barnes 30, D. Smith 17, Nowitzki 13





Chicago - Los Angeles Clippers 106:112 (27:31, 33:31, 18:28, 28:22)

Najviac bodov: Portis 19, Dunn 18, Nwaba 15 - Jordan 29 (18 doskokov), L. Williams 26, T. Harris 18





New Orleans - Charlotte 119:115 (37:32, 35:33, 20:27, 27:23)

Najviac bodov: A. Davis 31 (14 doskokov, 5 blokov), Jrue Holiday 25, Moore a E. Okafor po 14 - Howard (11 doskokov) a Walker po 22, Kaminsky 21





San Antonio - Orlando 108:72 (24:18, 38:19, 34:20, 12:15)

Najviac bodov: Aldridge 24, Mills 13, Danny Green, D. Murray a P. Gasol po 11 - Vučevič (10 doskokov) a J. Simmons po 10, Augustin 9





Utah - Detroit 110:79 (42:21, 22:18, 22:20, 24:20)

Najviac bodov: Gobert 22 (12 doskokov), Ingles 17, Jerebko 16 - Kennard 18, B. Griffin a Drummond (11 doskokov) po 13





Phoenix - Cleveland 107:129 (18:38, 34:30, 28:34, 27:27)

Najviac bodov: Josh Jackson a Warren (10 doskokov) po 19, D. Booker 17 - L. James 28 (13 doskokov, 11 asistencií), Clarkson 23 (6 trojok), Korver 22 (5 trojok)





Los Angeles Lakers - Denver 112:103 (35:22, 13:25, 29:35, 35:21)

Najviac bodov: Kuzma (13 doskokov, 5 trojok) a Randle (13 doskokov) po 26, I. Thomas 23 - W. Chandler 26 (10 doskokov), J. Murray 18, Jokič 15

