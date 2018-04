Video: Westbrook a LeBron sa v NBA blysli triple-double, víťazná séria Rockets sa skončila

NEW YORK 2. apríla (WebNoviny.sk) - Víťazná séria basketbalistov Houstonu v NBA sa zastavila na čísle 11. V nedeľňajšom texaskom derby podľahli v San Antoniu 83:100.

Rockets nastrieľali najmenej bodov v tejto sezóne, mrzieť ich to nemusí, už s istotou pôjdu do play-off z prvého miesta v Západnej konferencie. "Spurs hrali 10-krát lepšie. Ukázali, ako sa hrá o vyraďovaciu časť. My sme hrali ako tím, ktorý už má všetko vo vrecku," zhodnotil tréner hostí Mike DAntoni.

Domácim pomohli k triumfu LaMarcus Aldridge a Rudy Gay, ktorí dosiahli 23, respektíve 21 bodov. Prvý menovaný pridal aj 14 doskokov. "V tejto sezóne sme ako na hojdačke - raz hore, inokedy dolu. Vzchopili sme sa však v pravý čas," povedal Gay. San Antonio figuruje na 4. mieste na Západe a postup do play-off má vo svojich rukách.

Netypický LeBron

Cleveland dosiahol tretí triumf po sebe, keď doma zdolal Dallas 98:87. LeBron James sa blysol triple-double, hoci nastrieľal "iba" 16 bodov. Prezentoval sa však aj 12 asistenciami a 13 doskokmi.

Hviezde Cavaliers sa napriek tomu nedarilo podľa predstáv, dvojciferný počet bodov James nazbieral až v závere zápasu. Dlho mal iba 5 úspešných pokusov z 21 z poľa, no na konci zápasu premenil dve trojky a výrazne prispel k rozhodujúcemu úderu domácich.

"Dnes to nebol typický LeBron, ale aj tak sme boli schopní dotiahnuť duel do víťazného konca. LeBron ožil, keď to bolo najdôležitejšie," uviedol dočasný kouč Clevelandu Larry Drew, ktorý zaskakuje za chorého Tyronna Luea. "Minul som niekoľko lôpt, čo sa mi nestáva. Aj keď netriafam, stále viem ovplyvniť celý zápas. Ak sa nedarí mne, snažím sa pomôcť chlapcom," skonštatoval James.

V zostave Warriors chýbal Curry

Russel Westbrook si pripísal 24. triple-double v tomto ročníku, keď 26 bodmi, 13 asistenciami a 15 doskokmi pomohol Oklahome City k víťazstvu v New Orleans 109:104. Domácim nestačil ani skvelý výkon talentovaného Anthonyho Davisa, ktorý nastrieľal 25 bodov a pridal 11 doskokov. "Je nemožné ubrániť ho jeden na jedného. Musíte sa veľmi snažiť, aby ste ho nenechali voľného," pochválil Westbrook hviezdu Pelicans.

Golden State aj bez Stephena Curryho ladí formu pred play-off, v nedeľu úradujúci šampión na vlastnej palubovke uspel nad Phoenixom 117:107. Výrazne k tomu prispel Kevin Durant s 29 bodmi a 11 doskokmi, tiež pridal osem asistencií. Pre kouča Warriors Steva Kerra to bol 263. triumf na lavičke GS, čím sa stal v tomto smere tretím najúspešnejším trénerom v histórii organizácie.

Tím Golden State pred zápasom dostal povzbudivé informácie o Patovi McCawovi. Ten v sobotu utrpel nepríjemné zranenie po nekontrolovanom páde na chrbát. V nedeľu ho už prepustili z nemocnice s diagnózou pomliaždená drieková chrbtica, vo štvrtok podstúpi ďalšie špecializované vyšetrenia.

Sumár NBA

nedeľa

Charlotte - Philadelphia 102:119 (29:28, 22:32, 27:31, 24:28)

Najviac bodov: Kidd-Gilchrist a Monk po 16, Hernangómez 15 (11 doskokov) - Belinelli 22, B. Simmons (15 asistencií) a Redick po 20





Chicago - Washington 113:94 (36:27, 32:32, 19:16, 26:19)

Najviac bodov: Markkanen 23 (5 trojok), Portis 18, Kilpatrick 14 - Porter 17, Bradley Beal 15, M. Scott 14





Los Angeles Clippers - Indiana 104:111 (30:22, 21:28, 27:26, 26:35)

Najviac bodov: T. Harris 21, L. Williams 20, Harrell 19 - Oladipo (12 asistencií), Turner 24, Bojan Bogdanovič 15





San Antonio - Houston 100:83 (26:17, 20:21, 29:28, 25:17)

Najviac bodov: Aldridge 23 (14 doskokov), Gay 21, Mills 14 - Harden 25, E. Gordon 18, G. Green a Capela (10 doskokov) po 11





Atlanta - Orladno 94:88 (21:18, 35:25, 13:21, 25:24)

Najviac bodov: Dorsey 19, Dedmon 17 (10 doskokov), Muscala 13 (10 doskokov) - Augustin 20, Isaac 15, Hezonja 14





Brooklyn - Detroit 96:108 (28:33, 20:29, 22:21, 26:25)

Najviac bodov: J. Harris a Allen po 15, Hollis-Jefferson 14 - R. Jackson 29, I. Smith a S. Johnson po 17





Cleveland - Dallas 98:87 (18:25, 30:22, 25:30, 25:10)

Najviac bodov: L. James (12 asistencií, 13 doskokov) a Clarkson po 16, J.R. Smith 15 - Barnes 30 (5 trojok), D. Smith 14, Nowitzki a McDermott po 9





New Orleans - Oklahoma City 104:109 (28:20, 22:33, 25:27, 29:29)

Najviac bodov: A. Davis 25 (11 doskokov), I. Clark 16, Moore 15 - P. George 27, Westbrook 26 (13 asistencií, 15 doskokov), Anthony 16





Minnesota - Utah 97:121 (26:28, 24:33, 21:26, 26:34)

Najviac bodov: Wiggins 23, Towns 20, T. Jones 15 - Rubio 23 (5 trojok), Mitchell 21, Favors 16





Denver - Milwaukee 128:125 (22:34, 41:20, 16:38, 32:19 - 17:14)

Najviac bodov: Jokič 35 (13 doskokov), J. Murray 27, Millsap 26 (13 doskokov) - J. Parker 35 (5 trojok, 10 doskokov), Bledsoe 31, Antetokunmpo 18 (12 doskokov)





Golden State - Phoenix 117:107 (22:24, 36:35, 36:18, 23:30)

Najviac bodov: Durant 29 (11 doskokov), K. Thompson 23, Cook 19 - Chriss 22, Josh Jackson 22, House 16





Portland - Memphis 113:98 (32:24, 23:27, 43:24, 15:23)

Najviac bodov: Lillard 27, McCollum 20, Aminu (10 doskokov) a E. Turner po 17 - D. Brooks 28, Selden 17, McLemore 13





Los Angeles Lakers - Sacramento 83:84 (22:19, 21:24, 21:17, 19:24)

Najviac bodov: Randle 19, Caldwell-Pope 16, Kuzma 13 - Hield 19, Bogdan Bogdanovič 15, Fox 14

