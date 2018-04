Video: Washington zdolal Pittsburgh, sériu 2. kola play-off NHL vyrovnali aj „predátori“

WASHINGTON 30. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Washingtonu a Nashvillu uspeli vo svojich nedeľňajších zápasoch a vyrovnali stavy sérii v 2. kole play-off severoamerickej NHL na 1:1. Capitals v rámci Východnej konferencie triumfovali nad Pittsburghom 4:1, Predators na západe zvíťazili v druhom predĺžení 5:4 nad Winnipegom.

Strojcom triumfu Washingtonu bol brankár Braden Holtby, ktorý zastavil 32 striel hráčov súpera a vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu. "Držal nás počas celého zápasu. Hneď v úvode si pripísal nejaké dôležité zákroky, dobre sa hýbal a robil, čo mohol," pochválil podľa nhl.com svojho zverenca tréner Barry Trotz.

Jediný gól Pittsburghu strelil Letang

Capitals si už v prvej tretiny vypracovali dvojgólový náskok, skóre otvoril už v 2. min ruský kanonier Alexander Ovečkin, v 15. min zvýšil Jakub Vrána.





Domáci sa presadili aj v úvode druhej časti hry, skóroval Brett Connolly. Jediný gól Penguins strelil v 34. min obranca Kris Letang. Úspech Washingtonu spečatil zásahom do prázdnej bránky sedem sekúnd pred záverečnou sirénou Nicklas Bäckström.

"Musíme lepšie vstúpiť do zápasov. Vedeli sme, že na nás od začiatku vybehnú. Viedli sme v sérii 1:0, bolo jasné, že to bude náročné, no neprispôsobili sme sa tomu," povedal kouč Pittsburghu Mike Sullivan.

Krídelník Fiala hrdinom Nashvillu

"Tučniaci" i v prvom zápase prehrávali 0:2, napokon však stav otočili vo svoj prospech. "Máme sebavedomý tím a nič nás iba tak nepoloží. Veríme, že môžeme uspieť v každom zápase bez ohľadu na okolnosti. Sústredíme sa vždy iba na najbližší krok a teraz to bol druhý zápas, súboj číslo jeden bol už dávno za nami," uviedol Holtby.

Až v 86. min švajčiarsky krídelník Predators Kevin Fiala ukončil gólom stretnutie medzi Nashvillom a Winnipegom. V drese Jets sa dvakrát presadil hviezdny Mark Scheifele, vrátane vyrovnávajúceho zásahu v 65 sekúnd pred koncom tretej tretiny a pridal aj asistenciu, jeho tím však napokon aj tak prehral 4:5 po predĺžení.

Winnipegu k zvýšeniu vedenia v sérii nepomohlo ani výborných 36 zákrokov brankára Connora Hellebuycka. V drese víťazného mužstva sa dvakrát presadil Ryan Johansen, tri body získali Viktor Arvidsson (1+2) i Filip Forsberg (0+3).

Sumáre NHL - 2. kolo play-off

nedeľa

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Washington - Pittsburgh 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) - stav série: 1:1

Góly: 2. Ovečkin, 15. J. Vrána (Eller, Holtby), 23. Connolly (Eller), 60. Bäckström (T. Wilson, Eller) - 34. Letang (J. Schultz, Guentzel)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Nashville - Winnipeg 5:4 po predĺžení (1:2, 2:0, 1:2 - 0:0, 1:0) - stav série: 1:1

Góly: 1. Johansen (F. Forsberg, P. K. Subban), 26. P. K. Subban (F. Forsberg, Arvidsson), 39. Arvidsson (F. Forsberg, Ellis), 46. Johansen (Arvidsson), 86. Fiala (C. Smith, Turris) - 13. Byfuglien (Scheifele), 14. Scheifele (Paul Stastny, Laine), 46. B. Tanev (B. Little), 59. Scheifele (Wheeler, Byfuglien)

