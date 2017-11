Video: Warriors zničili Philadelphiu, Ball najmladším hráčom s triple-double v histórii

NEW YORK 12. novembra (WebNoviny.sk) - Tridsaťtri bodov snajpera z Milwaukee Giannisa Antetokunmpa bolo viac ako triple-double v podaní mladíka Lonza Balla (19 bodov, 12 doskokov, 13 asistencií).

Basketbalisti Milwaukee zdolali súperov z Los Angeles Lakers 98:90 v sobotňajšom zápase NBA a grécky líder Bucks Antetokunmpo k 33 bodom pridal aj 15 doskočených lôpt.

Pre 20-ročný talent z Kalifornie Balla môže byť aspoň miernym zadosťučinením fakt, že vo veku 20 rokov a 15 dní stal najmladším hráčom histórie NBA, ktorý dosiahol triple-double v troch hlavných herných ukazovateľoch. O štyri dni prekonal LeBrona Jamesa.

"Nezaujíma ma to, chcel som vyhrať a to sa nestalo," povedal na margo svojho historického počinu Lonzo Ball. "Bolo to pre nás veľmi ťažké, lebo sme boli unavení po predchádzjúcom zápase. Ak by sme dnes prehrali, piatkové víťazstvo v San Antonio by pre nás nemalo cenu," skonštatoval ťahúň Bucks Giannis Antetokunmpo.

Curry prekonal hranicu 4000 asistencií

Streleckí lídri Golden State naplno zabrali proti Philadelphii a výsledkom bolo suverénne víťazstvo obhajcu trofeje 135:114. Kevin Durant nastrieľal 29 bodov, Klay Thompson 23 a Stephen Curry 22.

Curry pridal aj 9 asistencií a prekonal hranicu 4000 asistencií. Univerzál Draymond Green sa predviedol 10 bodmi, 10 doskokmi, 7 asistenciami, 5 blokmi a 2 ziskami. Warriors zdolali Sixers deviaty raz v sérii a z ostatných desiatich zápasov majú deväť víťazstiev.

"Je skvelé, že tak veľa hráčov malo podiel na konečnom výsledku a to rôznymi spôsobmi. Dôležité je, aby sme mali dostatočnú hĺbku v kvalite kádra a v tomto sme urobili krok dopredu," myslí si Draymond Green.

Skvelá forma Rockets

Plece pri plece s Golden State zatiaľ kráča Houston, oba tímy majú na čele Západnej konferencie bilanciu 10 víťazstiev - 3 prehry. Skvelú formu Rockets si v sobotu odniesli Memphis Grizzlies, ktorí podľahli 96:111.

A pritom prvé dve merania síl týchto tímov v aktuálnej sezóne sa skončili víťazstvom Memphisu. V tíme Rockets znova strelecky exceloval James Harden, autor 38 bodov. Houstonskí trojkári sa celkovo predviedli 16 úspešnými pokusmi spoza oblúka, Harden šiestimi.

"Tušil som, že teraz dajú do toho všetko a poriadne nám to zrátajú," vravel kouč Grizzlies David Fizdale. Harden kontroval, že vysoká intenzita hry jeho tímu nemala nič spoločné s predchádzajúcimi dvoma prehrami s Memphisom. "Je to tak v každom zápase. V ofenzíve aj defenzíve sa snažíme byť agresívni a vytvárať si príležitosti na skórovanie. To je všetko," skonštatoval Harden.

Sumáre NBA

sobota



New Orleans – Los Angeles Clippers 111:103 (31:26, 32:32, 25:24, 23:21)

Najviac bodov: Cousins 35 (15 doskokov), A. Davis 15 (10 doskokov), Moore 18 – Griffin 26, Rivers 19, L. Williams 14



Washington – Atlanta 113:94 (20:19, 29:23, 27:25, 37:27)

Najviac bodov: Beal 19, Markieff Morris a Oubre po 18, Wall 13 – Taurean Prince 19, Belinelli 15, Dedmon a Bazemore po 13



Houston – Memphis 111:96 (33:22, 29:28, 31:20, 18:26)

Najviac bodov: Harden 38 (6 trojok), E. Gordon 26 (6 trojok), R. Anderson 12 – Evans 22, M. Gasol 15, Conley 12



New York – Sacramento 118:91 (32:23, 32:26, 26:17, 28:25)

Najviac bodov: Porziňgis 34, C. Lee 20, Kanter 17 (13 doskokov) – Labissiére 19, Hield 17, Bogdan Bogdanovič 9



Dallas – Cleveland 104:111 (23:29, 29:20, 22:34, 30:28)

Najviac bodov: Barnes 23 (11 doskokov), D. Smith 19, Nowitzki 14 – Love 29 (15 doskokov), L. James 17 (10 doskokov), JR Smith 17



Golden State – Philadelphia 135:114 (32:28, 33:36, 36:21, 34:29)

Najviac bodov: Durant 29, K. Thompson 23, Stephen Curry 22 – Redick 17, Luwawu-Cabarrot 15, Šarič 14



Milwaukee – Los Angele Lakers 98:90 (24:17, 27:32, 26:18, 21:23)

Najviac bodov: Antetokunmpo 33 (15 doskokov), Brogdon 16, Middleton 13 – Kuzma 21 (11 doskokov), Ball 19 (12 doskokov, 13 asistencií), Randle 17



San Antonio – Chicago 133:94 (37:15, 26:32, 34:23, 36:24)

Najviac bodov: P. Gasol 21 (10 doskokov), D. Murray 17, Bertans 16 – R. Lopez a Portis po 17, Dunn 15



Denver – Orlando 125:107 (39:23, 31:24, 28:30, 27:30)

Najviac bodov: J. Murray 32 (6 trojok), Barton 26. Millsap 16 – Speights 19, Simmons a Fournier po 18, A. Gordon 13



Phoenix – Minnesota 118:107 (19:28, 37:32, 29:28, 33:22)

Najviac bodov: Booker 35 (5 trojok), Warren 35, Chriss 13 – Wiggins 27, Butler 25, Towns 17 (12 doskokov)



Utah – Brooklyn 114:106 (25:25, 36:20, 24:31, 29:31)

Najviac bodov: Mitchell 26, Favors 24 (12 doskokov), Hood 19 – Russell 26, Hollis-Jefferson 19, Carroll 15

