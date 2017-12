Video: Warriors predviedli mizernú streľbu, Westbrook a Gasol zaznamenali triple-double

TORONTO 24. decembra (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Golden State prišli po 11 zápasoch o svoju víťaznú šnúru v severoamerickej NBA, keď v sobotu podľahli doma Denveru 81:96.

Curry stále chýba v zostave Warriors

Úradujúci šampióni stratili pozíciu lídra Západnej konferencie i celej súťaže na úkor Houstonu. Warriors hrajúci stále bez svojej najväčšej hviezdy Stephena Curryho predviedli mizernú streľbu, z poľa mali úspešnosť 38,6 % a premenili len 3 z 27 trojkových pokusov.

"Nezdalo sa mi, že by sme dnes nastúpili emocionálne v správnom nastavení. Niekedy po dlhej víťaznej sérii z nejakého dôvodu prestanete klásť dôraz na obranu. Najviac ma však trápi fakt, že som dnes nevidel radosť, nebavili sme sa basketbalom," povedal kouč Golden State Steve Kerr.

"Nepamätám sa, že by niekto udržal Golden State na takej nízkej úspešnosti trojok. Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo, budeme mať krajšie Vianoce," skonštatoval tréner Denveru Michael Malone.

Irving sa blysol 25 bodmi

Po dvoch prehrách po sebe zabral Boston, ktorý doma zdolal Chicago presvedčivo 117:92. Hlavným aktérom večera bol Kyrie Irving, autor 25 bodov. "Je to elitný strelec," pochválil svojho zverenca kouč Celtics Brad Stevens.

Dvadsaťpäťročný tvorca hry strieľal v sobotu s úspešnosťou 60 %, do koša mu padlo 5 zo 7 trojok. "Je jedným z najlepších stredných rozohrávačov. Robí správne rozhodnutia, my ostatní to máme potom jednoduchšie," dodal Irvingov spoluhráč Jaylen Brown, ktorý dosiahol 20 bodov.

Russell Westbrook si pripísal na konto ďalšie triple-double za 27 bodov, 10 doskokov a 10 asistencií a jeho Oklahoma City si poradila s Utahom v Salt Lake City 103:89. Thunder momentálne ťahajú šnúru štyroch víťazstiev.

"Hľadáme správne nastavenie. Každý robí to, čo má. Nehráme už tak napäto a váhavo ako pred pár týždňami. Hra plynie trochu lepšie. Chalani začínajú byť viac stotožnení s tým, čo sa od nich očakáva," povedal jeden z lídrov Oklahomy Carmelo Anthony, ktorý v sobotu nastrieľal 16 bodov.

Desiatym triple-double v kariére pomohol Pau Gasol San Antoniu k víťazstvu 108:99 na palubovke Sacramenta. Tridsaťsedemročný Španiel zaznamenal 14 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií a stal sa najstarším hráčom v NBA s tromi dvojcifernými štatistikami v jednom stretnutí.

Sumáre NBA

sobota



Toronto – Philadelphia 102:86 (27:27, 28:19, 26:17, 21:23)

Najviac bodov: DeRozan 29, Ibaka 17, D. Wright 14 – Šarič 17, Embiid 14, A. Johnson 12



Charlotte – Milwaukee 111:106 (24:23, 29:31, 28:31, 30:21)

Najviac bodov: Howard 21 (16 doskokov), Walker 19, Treveon Graham a Kaminsky po 14 – Middleton 31, Henson a Bledsoe po 16



Indiana – Brooklyn 123:119 po predĺžení (21:28, 20:29, 39:24, 31:30 – 12:8)

Najviac bodov: Oladipo 38, M. Turner 23 (6 blokov), Bojan Bogdanovič 17 – Dinwiddie 26 (5 trojok), Carroll 20 (13 doskokov), Hollis-Jefferson 18



Washington – Orlando 130:103 (37:29, 35:19, 28:35, 30:20)

Najviac bodov: Scott 18, Porter a Beal po 17 – E. Payton 30 (10 asistencií), Hezonja 16, J. Simmons 14



Atlanta – Dallas 112:107 (25:25, 23:28, 31:27, 33:27)

Najviac bodov: Schröder 33, Ilyasova 21, J. Collins 13 – H. Barnes 22, Nowitzki 18, Barea 15 (12 asistencií)



Boston – Chicago 117:92 (33:31, 27:27, 38:18, 19:16)

Najviac bodov: Irving 25 (5 trojok), J. Brown 20, Tatum 13 – Portis 17, Markkanen a Justin Holiday po 12



Memphis – Los Angeles Clippers 115:112 (30:33, 33:26, 27:22, 25:31)

Najviac bodov: T. Evans 30 (11 asistencií, 6 trojok), M. Gasol 17 (15 doskokov), Harrison 15 – Rivers 38 (5 trojok), L. Williams 36 (5 trojok)



Miami – New Orleans 94:109 (28:27, 25:29, 16:27, 25:26)

Najviac bodov: T. Johnson 20, Dragič a Ellington po 13 – Clark 19 (5 trojok), A. Davis 17, Cousins 16



Utah – Oklahoma City 89:103 (22:28, 21:19, 21:29, 25:27)

Najviac bodov: D. Mitchell 29, Favors a Sefolosha po 11 – Westbrook 27 (10 doskokov, 10 asistencií), George 26 (6 ziskov), C. Anthony 16



Golden State – Denver 81:96 (20:22, 21:31, 21:20, 19:23)

Najviac bodov: Durant 18, K. Thompson 15, Draymond Green 10 – G. Harris 19, Jokič 18, W. Chandler a Lyles po 15



Phoenix – Minnesota 106:115 (24:33, 19:31, 37:22, 26:29)

Najviac bodov: Warren 24, Daniels 18 (6 trojok), Canaan 15 – Butler 32, Wiggins 17, Towns 16 (14 doskokov)



Los Angeles Lakers – Portland 92:95 (24:17, 25:27, 21:26, 22:25)

Najviac bodov: Kuzma a Clarkson po 18, Randle 16 – Harkless 22, Napier 21, McCollum 17



Sacramento – San Antonio 99:108 (33:33, 16:29, 27:22, 23:24)

Najviac bodov: Hield 24, Cauley-Stein 22 (11 doskokov), Bogdan Bogdanovič 15 – Aldridge 29 (10 doskokov), Ginóbili 15, P. Gasol 14 (11 doskokov, 10 asistencií)

