Video: Výkon Jána Volka v behu na 60 metrov bol ako blesk z jasného neba, vraví šéftréner Pupiš

BRATISLAVA 3. decembra (WebNoviny.sk) - Šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš pri záverečnom účtovaní výsledkov slovenskej atletiky v sezóne 2017 zadefinoval pre agentúru SITA niekoľko dôvodov, ktoré mu umožnili prejaviť s rezultátmi Slovákov veľkú spokojnosť.

Ako Martin Pupiš pri tejto koncoročnej atletickej inventúre uviedol, rok 2017 bol z jeho pohľadu prevažne dobrý, čo v praxi znamená, že výsledky Slovákov v roku 2017 sú pre neho veľkým zdrojom optimizmu.





"Samozrejme, nad všetko vyčnievajú výkony a medaily Jána Volka," začal svoj pohľad na sezónu 2017 Martin Pupiš a pokračoval: "Ja však vysoko hodnotím aj náš postup z II. ligy majstrovstiev Európy v súťaži družstiev. Pred odchodom do Tel Avivu sme sa veľmi chceli udržať v II. lige, čo sa nám síce nepodarilo, ale prekročili sme smelý plán a postúpili sme do I. ligy."

Očakávania sa nenaplnili

Jeden z vedúcich funkcionárov SAZ otvorene priznal, že vedenie SAZ pôvodne uvažovalo nad pozíciou v tejto európskej kolektívnej súťaži do 5. miesta, aby sa výber SR udržal dosť ďaleko od pásma zostupu.

"Nakoniec sme v hodnotení zúčastnených krajín skončili v Tel Avive v konkurencii dvanástich krajín na výbornom 2. mieste. Pred nás sa dostalo iba Maďarsko, za nami zostalo Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko, Litva, Lotyšsko, Izrael. Z pohľadu slovenskej atletiky je to naozaj výnimočná vec, hoci spoločensky nie je docenená, ale nás tento úspech mimoriadne potešil. Je to fakt skvelá vec, že v budúcom ročníku ME družstiev budeme súťažiť v prvej lige," pripomenul šéftréner SAZ Martin Pupiš najväčší kolektívny úspech slovenských atlétov v súťažnom ročníku 2017.

Prvá liga realitou

O tom, že postupový kľúč o troch postupujúcich a troch vypadávajúcich sa funkcionári slovenskej výpravy dozvedeli až priamo v dejisku súťaže - na technickej porade šéfov misií - Martin Pupiš taktne pomlčal.

"Viete, keď sme pred troma rokmi boli v tretej lige ME a ja som hovoril o postupe vyššie v časovom horizonte troch - štyroch rokov, mnohí sa mi smiali. Považovali ma za fantastu. Dnes je prvá liga realita," pripomenul Martin Pupiš.





"Samozrejme, vieme, že nad prvou ligou je ešte jedna kategória, čo je už absolútna európska elita. Budúci rok sa chceme udržať v I. lige a potom neskôr sa pokúsiť o najvyššiu ligu. Šancu na to máme. Vďaka vyrovnanosti výkonov našich atlétov a vhodnému rozloženiu síl v jednotlivých disciplínach sa môžeme pozerať aj o niečo vyššie. Odvážnemu šťastie praje,“ tvrdil večný optimista.

"Na druhej strane musíme otvorene uznať, že majstrovstvá sveta v Londýne, ktoré sme si plánovali, že budú výkladná skriňa našej atletiky v tohtoročnej sezóne, nám tentoraz nevyšli podľa našich predstáv," obrátil 39-ročný Martin Pupiš list pri spomínanej inventúre.

Nová generácia šikovných pretekárov

Podľa neho výsledky v Londýne ovplyvnilo viac faktorov, pričom mnohé z nich nemohli funkcionári a pretekári zo Slovenska ovplyvniť.

"Mám na mysli dve veci. Marcel Lomnický mal mnohokrát na veľkých pretekoch šťastie v kvalifikácii. Teraz sa to šťastie od neho odklonilo. Kvalifikáciu v mužskom kladive výrazne ovplyvnilo zlé počasie. Finále sa už hádzalo v iných poveternostných podmienkach. Marcel mal smolu. Navyše, zastihli nás aj komplikácie okolo Mateja Tótha, ktoré mu neumožnili obhajovať v Londýne zlato z Pekingu. Ani s tým sme nerátali. Bol to podstatný zásah do našich plánov," zdôraznil rodák z Banskej Bystrice, bývalý úspešný chodec tamojšej Dukly a tréner slovenských olympionikov v tejto disciplíne Kazimíra Verkina a Márie Czakovej (spolu s Matejom Spišiakom).





Hoci najväčší ťahúni z minulých rokov sa v Londýne neprezentovali podľa predpokladov, čo šéftrénera SAZ dosť mrzí, veľkú nádej pre slovenskú atletiku predstavuje mladá generácia okolo Gabriely Gajanovej. Tento fakt pri hodnotení zdôraznil aj Martin Pupiš:

"V roku 2017 sa na veľkých medzinárodných pretekoch výborne ukázali Gabika Gajanová, Andrej Paulíny, Daniel Danáč, Jakub Kubinec a ďalší mladí a perspektívni pretekári. Preto otvorene môžem povedať, že atletika na Slovensku má na čom stavať. Má novú generáciu šikovných pretekárov, čo je veľkým prísľubom aj smerom k účinkovaniu v I. lige ME družstiev."

Blesk z jasného neba

Najväčší šok v tom dobrom slova zmysle zažil expert na chôdzu, diagnostiku a kondičnú prípravu na HME v Belehrade.

"Výkon Jána Volka v behu na 60 metrov bol pre nás všetkých ako blesk z jasného neba. Aspoň tam priamo na mieste sme to tak vnímali. Tak sme to cítili. Boli to obrovsky krásne emócie," pripomenul hviezdne chvíle 21-ročného Bratislavčana bývalý bronzový chodec na 10 000 m na ME juniorov v roku 1997 a člen úspešného tímu chodcov na pretekoch Európskeho pohára v rokoch 1998, 2001, 2003 a 2005, ktorý v roku 2000 ako 21-ročný splnil limit na OH v Sydney v chôdzi na 50 km.

Netreba plakať z dôvodu, že to nejde

V súvislosti s výkonmi Jána Volka však Martin Pupiš zdôraznil iný veľmi dôležitý moment.

"Ján Volko ukázal, že netreba plakať nad tým, že sa biely šprintér nedokáže presadiť v silnej konkurencii černochov. Volko v Londýne príkladne zabojoval a ukázal, že to ide. To isté prezentoval na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach Tibor Sahajda. Aj on bol presvedčený, že u nás sa nedá zabehnúť maratón v čase pod 2 hodiny a tridsať minút. Išiel trénovať do Kene, vyskúšal si ich tréning na vlastnej koži a v Košiciach mu v cieli namerali 2:18,44 h. Ukázal, že to ide. Obaja -Volko i Sahajda - na veľkých pretekoch dokázali, že netreba dopredu plakať, že niečo nejde, treba bojovať, aby to išlo. Oni dvaja to tento rok dokázali. To ma tiež veľmi potešilo. Tak isto aj Lucia Slaničková, ktorá sa vrátila opäť do skvelej atletiky. Vrátila sa k viacbojom a jej tohtoročné výsledky ukazujú, že urobila dobre. Aj jej výsledky - a najmä nové slovenské rekordy v tejto sezóne - ma tiež potešili. Aj ona je na dobrej ceste," nezaprel Martin Pupiš v sebe erudovaného atletického odborníka.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.