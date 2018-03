Video: Východné pobrežie USA ochromili zimné búrky, milióny domácnosti ostali bez elektriny

BOSTON 3. marca (WebNoviny.sk) - Východné pobrežie USA ochromil búrkový systém noreaster, ktorý v oblasti narušil dopravu, vyvracal stromy, spôsobil výpadky elektriny či záplavy a bohaté snehové zrážky.

V piatok si tiež vyžiadal smrť piatich ľudí, ktorých zabili padajúce stromy a konáre.

Medzi obeťami sú aj dve deti vo veku 6 a 11 rokov či 77-ročná žena.

V dôsledku zimných búrok bolo na pobreží Atlantického oceána bez elektriny 1,8 miliónov domácností a podnikov. Pre dážď a silný vietor museli Aerolínie zrušiť viac ako 2 800 letov, železničná spoločnosť Amtrak pozastavila prevádzku na severozápadnej trati z Washingtonu do Bostonu. V New Jersey strom, ktorý spadol na elektrické vedenie, zase narušil prevádzku hromadnej dopravy.

V štáte Massachusetts sa v dôsledku noreasteru ocitlo pod vodou mesto Quincy a vysoké vlny spôsobili neprejazdnosť ciest pri prímorskom meste Scituate. Guvernér Massachusetts Charlie Baker oznámil, že ľuďom v postihnutých oblastiach pomáha 200 členov Národnej gardy. Tá zasahuje aj v Pensylvánii, kde je podľa tamojšieho guvernéra Toma Wolfa 90 jej príslušníkov, ktorí pomáhajú najmä v zasnežených komunitách v horách Poconos.

Podľa predpovedí by mal vietor, dážď aj sneh pomaly oslabovať. Najdlhšie by mal pretrvať v Novom Anglicku. Na východe Massachusetts a v Bostone by sa mohli na pobreží objaviť záplavy.

