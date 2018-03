Video: Víťazstvo nie je niekedy dôležité, hovorí Sagan po stíhacej jazde na Tirreno-Adriatico

FANO 13. marca (WebNoviny.sk) - Marcel Kittel si v cieli predposlednej šiestej etapy cyklistických pretekov Tirreno-Adriatico užíval víťazstvo, ale väčšia pozornosť fanúšikov aj médií sa sústredila na Petra Sagana. Slovenský trojnásobný majster sveta síce tesne prehral záverečný šprint vo Fane na pobreží Jadranského mora s renomovaným nemeckým súperom, ale hriať ho mohla parádna stíhacia jazda v záverečných kilometroch.

Sagan bol 8 km pred cieľom takmer nalepený na Fernanda Gaviriu, keď Kolumbijčan spadol a slovenský líder stajne Bora-Hansgrohe musel poriadne zatiahnuť brzdy, aby neprepadol cez neho. Zozadu však do neho vrazili viacerí cyklisti a odnieslo si to jeho zadné koleso.



"Vrátil som sa do skupiny, ale mal som poškodené koleso. Poriadne sa netočilo a pri jazde sa dotýkalo s rámom. Nemohol som plnohodnotne pokračovať, preto som zastavil tímového kolegu Bodnara, aby mi dal svoje koleso. V tom istom čase sa však objavilo naše sprievodné auto a vymenil som celý bicykel," vravel Peter Sagan podľa webu Cyclingnews.

Predstihol niekoľko skupiniek či vozov

Potom sa Sagan nadýchol k stíhacej jazde a za pomoci tímového kolegu Daniela Ossa počas vyše štyroch kilometrov predstihol niekoľko skupiniek pred sebou vrátane mechanických vozov. Kamery odhalili, že na kruhovom objazde si pomohol jazdou po obrubníku, čím sa dostal hneď pred niekoľko cyklistov pred sebou. Kilometer pred cieľom už bol na zadnom kolese Marcela Kittela, ktorému v neskoršom záverečnom šprinte podľahol ani nie o polovicu bicykla.

"Niekedy môžem urobiť maximum a nestačí to. Mal som smolu, ale zároveň aj veľké šťastie, že som nespadol. Som spokojný, hoci až druhý. Prvé miesto by bolo lepšie, ale nemôžem mať všetko. Som zdravý a to je podstatné," uviedol Peter Sagan pred davom fanúšikov pri autobuse tímu Bora-Hansgrohe.

Keď videl množstvo ľudí okolo seba, zamyslel sa: "Ak to fanúšikovia chápu a oceňujú, je to dobré. Som šťastný s nimi. V tej chvíli víťazstvo nie je dôležité, je to viac o zábave a ich spokojnosti." Potom sa Sagan pobral za svojimi obdivovateľmi, aby sa im podpísal či vyfotil na obľúbené "selfies".

Tri druhé miesta a žiadne víťazstvo

Peter Sagan si na 53. ročníku Tirreno-Adriatico pripísal tri druhé miesto a zatiaľ žiadne víťazstvo. Zrejme to tak aj zostane, keďže v utorok preteky vyvrcholia krátkou časovkou na 10 km v San Benedetto del Trento, kde nepatrí medzi topfavoritov na víťazstvo. V priebežnom celkovom poradí Sagan figuruje na 43. pozícii s odstupom 18:51 min za vedúcim Poliakom Michalom Kwiatkowským.

V bodovacej súťaži mu patrí druhá priečka o 3 body za talianskym lídrom Jacopom Moscom. Sagan sa už viackrát vyjadril, že Tirreno-Adriatico chápe ako skvelú prípravu na veľké jarné klasiky, tzv. monumenty. Prvý z nich príde na rad už najbližšiu sobotu. Bude ňou dlhočizná jednorazovka Miláno - Sanremo (291 km) a rodený Žilinčan sa netají tým, že po smolnom druhom mieste spred roka chce opäť útočiť na víťazstvo.





