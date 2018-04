Video: Víťazný návrat Lua na lavičku Clevelandu, Golden State narazil na rozbehnutú Indianu

NEW YORK 6. apríla (WebNoviny.sk) - Úradujúci šampión Golden State doplatil na dobrú formu domácej Indiany a prehral pomerne jednoznačne 106:126 vo štvrtkovom stretnutí basketbalovej NBA. Pacers uspeli druhýkrát po sebe vo vzájomnom meraní síl v tejto sezóne. Podarilo sa im to prvý raz od ročníka 2011/2012.

"V každom zápase nás podceňujú, my sa musíme zlepšovať. Stále máme rezervy, najmä pred play-off," povedal Victor Oladipo, ktorý nastrieľal 21 bodov. Warriors chýbal už siedmy zápas pre zranenie kolena hviezdny Stephen Curry. Dobrými výkonmi sa ho snaží nahradiť Kevin Durant, vo štvrtok jeho 27 bodov nestačilo.





"Som naštvaný. V NBA ťažko zvíťazíte, ak do toho nedáte všetko až do konca. Viem, že tento zápas neznamená nič, ale náš postoj je hanebný," nedal si servítku pred ústa Durant. V závere stretnutia spoločne s ďalšími piatimi spoluhráčmi už nezasiahol do hry. Indiana má už istú účasť v play-off 2017/2018, triumfovala v šiestom zo siedmich duelov.

Sedem minút pred koncom zápasu v Clevelande domáci zaostávali za Washingtonom o 17 bodov. Potom zaúradoval LeBron James a Cavaliers sa napokon radovali z víťazstva 119:115. Hviezdny kandidát na MVP nazbieral dovedna 33 bodov a pridal 14 asistencií, v záverečnej 12-minútovke sa blysol 13 bodmi.









"Nesledujem čas. Snažím sa hrať za každých okolností bez ohľadu na stav," uviedol James. Víťazný návrat zažil tréner Clevelandu Tyronn Lue, ktorý pre zdravotné problémy chýbal na lavičke od 17. marca. Cavaliers sa s jeho absenciou dokonale vyrovnali, vo štvrtok dosiahli desiaty triumf z jedenástich duelov. V tabuľke Východnej konferencie figurujú na treťom mieste, v základnej časti ich čakajú ešte tri zápasy.

Sumáre NBA

štvrtok

Indiana - Golden State 126:106 (27:26, 35:25, 35:26, 29:29)

Najviac bodov: Bojan Bogdanovič 28 (6 trojok), Oladipo 21, T. Young 16 - Durant 27, K. Thompson 16, Cook 12





Cleveland - Washington 119:115 (39:26, 20:28, 23:36, 37:25)

Najviac bodov: L. James 33 (14 asistencií), Jeff Green 21, Love 16 - Wall 28 (14 asistencií), Bradley Beal 19, Porter 18





Houston - Portland 96:94 (36:17, 30:27, 18:27, 12:23)

Najviac bodov: C. Paul 27, Harden 24, Capela 11 (10 doskokov) - McCollum 16, Baldwin a Nurkič (11 doskokov) po 14





Milwaukee - Brooklyn 111:119 (24:30, 21:22, 36:31, 30:26)

Najviac bodov: Middleton 31, Antetokunmpo 19 (10 doskokov), Bledsoe 18 - Crabbe 25 (5 trojok), Russell 22, J. Harris 17





Utah - Los Angeles Clippers 117:95 (36:26, 29:23, 29:18, 23:28)

Najviac bodov: Mitchell 19, Favors 16, Gobert 15 (10 doskokov) - Rivers 19, Harrell 17, L. Williams 12





Denver - Minnesota 100:96 (27:24, 24:30, 28:18, 21:24)

Najviac bodov: J. Murray 22, D. Harris 20 (5 trojok), Jokič 16 (14 doskokov) - Towns 26 (13 doskokov), Gibson 17 (14 doskokov), Teagueu 15

