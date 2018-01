Video: Víťazný Harden prepísal históriu NBA, Golden State aj Cleveland prekvapivo prehrali

WASHINGTON 31. januára (WebNoviny.sk) - Americký basketbalista James Harden v noci z pondelka na utorok písal v zámorskej NBA históriu. Ako prvý v dejinách tejto súťaže dosiahol triple-double so 60 bodmi na konte a pomohol Houstonu zdolať Orlando 114:107. Dvadsaťosemročný Harden pridal aj 10 doskokov a 11 asistencií.

Bradatý rozohrávač 60 bodmi zároveň prekonal strelecký rekord Rockets v jednom zápase, doterajším maximom bolo 57 bodov v podaní Calvina Murphyho z roku 1978. "Dal som do toho všetko. Všetci sme dali. Bojovali sme 48 minút, keď sme to potrebovali, predviedli sme niekoľko kľúčových zákrokov v obrane a tiež niekoľko veľkých striel v útoku," povedal Harden.

Menej ako štyri minúty pred koncom bol vyrovnaný stav 107:107, no potom prebral iniciatívu Harden a 45 sekúnd pred záverečným klaksónom šiestimi bodmi v rade poslal Houston do vedenia 113:107. Pre rodáka z Los Angeles Hardena to bolo tretie triple-double a štvrté stretnutie s viac ako 50 bodmi v tejto sezóne.

"Je to pekný pocit. Každý večer sa snažím vplývať na hru, či je to skórovanie, doskakovanie, prihrávanie, čokoľvek. Zdá sa, že dnes som robil všetko," zhodnoti Harden.

Prehral Golden State i Cleveland

Hráči Golden State po trojzápasovej domácej víťaznej šnúre opäť padli na palubovke súpera, v utorok podľahli v Salt Lake City Utahu vysoko 99:129. Lídrom domácich bol španielsky rozohrávač Ricky Rubio s 23 bodmi a 11 asistenciami. Jazz sa darila streľba, z poľa mali úspešnosť 58 %, spoza trojkového oblúka až 50 %. Úradujúcim šampiónom padlo do koša domácich 45 % pokusov a len 20 % trojok.

Prehral aj minuloročný finalista play-off Cleveland, ktorý vonku nestačil na Detroit (114:125). Hostia už po štyroch minútach prišli o hviezdneho Kevina Lova, ktorý utrpel zlomeninu malíčka na ľavej ruke a tímu bude podľa predbežných informácií chýbať 6 - 8 týždňov.

"Je to veľmi nešťastné. So všetkým, čo sa na nás v poslednom čase valí, ako sa snažíme rozlúštiť taktiku v každom jednom zápase, ako riešime základnú zostavu, nepotrebujeme takéto veci. Kevin bude mimo možno až dva mesiace, takže je to pre nás ťažké," povedal LeBron James, autor 21 bodov. Cleveland neprežíva vydarené obdobie, prehral 11 z ostatných 16 duelov.

NBA

utorok:



Washington – Oklahoma City 102:96 (30:25, 23:29, 22:22, 27:20)

Najviac bodov: Porter 25, Beal 21, Markieff Morris 18 – George 28, C. Anthony 19, Adams 16 (12 doskokov)



New York – Brooklyn 111:95 (30:22, 31:19, 25:28, 25:26)

Najviac bodov: Porziňgis 28 (6 trojok), Kanter 20 (20 doskokov), Hardaway 15



Toronto – Minnesota 109:104 (19:27, 32:30, 27:23, 31:24)

Najviac bodov: DeRozan 23, Valančiunas 18 (11 doskokov), Ibaka a Lowry po 15 – Butler 25, Wiggins 15, Teague a Dieng po 14



Detroit – Cleveland 125:114 (33:27, 26:36, 30:21, 36:30)

Najviac bodov: S. Johnson 26 (10 doskokov), Bullock 22, Drummond 21 (22 doskokov) – L. James 21, Frye 20, I. Thomas 19



Houston – Orlando 114:107 (27:30, 27:25, 36:33, 24:19)

Najviac bodov: Harden 60 (10 doskokov, 11 asistencií, 5 trojok), Capela 12 (13 doskokov), G. Green 11 – Hezonja a Speights po 17, J. Simmons a Mack po 15



New Orleans – Sacramento 103:114 (29:25, 33:36, 23:29, 18:24)

Najviac bodov: A. Davis 23 (13 doskokov, 6 blokov), Jrue Holiday 21, Clark 20 – Randolph 26 (12 doskokov), Kufos 17 (17 doskokov), Fox a Temple po 15



San Antonio – Denver 106:104 (30:30, 30:25, 20:26, 26:23)

Najviac bodov: Aldridge 30, K. Anderson a P. Gasol po 18 – J. Murray 18, G. Harris 17, Mudiay 14



Utah – Golden State 129:99 (35:30, 34:26, 34:29, 26:14)

Najviac bodov: Rubio 23 (11 asistencií), Ingles (6 trojok) a D. Mitchell po 20 – K. Thompson 27, Durant 17, Stephen Curry a McGee 14



Los Angeles Clippers – Portland 96:104 (27:30, 24:26, 16:30, 29:18)

Najviac bodov: L. Williams 20, Gallinari, Wallace a Harrell po 15 – Lillard 28 (5 trojok), McCollum 16, Nurkič (20 doskokov) a E. Davis po 14

