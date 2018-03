Video: Víťazné tímy na strane hostí, Crosby nazbieral už 1100 bodov a Pánik s mínuskou

VANCOUVER 8. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Arizony Coyotes s Richardom Pánikom triumfovali na ľade Vancouveru Canucks tesne 2:1 v stredajšom stretnutí severoamerickej NHL. Slovenský krídelník odohral takmer 14 minút a pripísal si iba jeden mínusový bod.

"Kojoti" sa ujali vedenia v 19. min gólom Claytona Kellera v presilovej hre, ale už o 84 sekúnd vyrovnal fínsky veterán Jussi Jokinen. O triumfe Arizony rozhodol 58 sekúnd pred záverom tretej tretiny Derek Stepan. "Kosatky" neuspeli vo štvrtom z ostatných piatich zápasov.

Pittsburgh opäť na čele Metropolitnej divízie

Tím Pittsburgh Penguins zvíťazil vo Philadelphii nad tamojšími Flyers 5:2 a vrátil sa na čelo Metropolitnej divízie pred Washington Capitals. Troma asistenciami sa prezentoval kapitán "tučniakov" Sidney Crosby, ktorý nazbieral v základnej časti NHL už 1100 bodov.





"Je to skvelé číslo, vyzerá to pekne. Lepšie však je, že som bodmi pomohol pri triumfe," povedal 30-ročný center podľa nhl.com. Penguins v zápase prišli o útočníkov Bryana Rusta a Dominika Simona, ktorí utrpeli zranenia.

Calgary udržali útočné tempo

Hráči Calgary Flames uspeli jednoznačne 5:1 nad domácim Buffalom Sabres. Po dva body za gól a asistenciu získali Mark Giordano, Mark Jankowski aj Sam Bennert. "Je to pre nás dôležitý triumf. Mali sme dobrý začiatok a nastolené tempo sme držali počas celého zápasu. Stále sme ich napádali a nedovolili sme im vrátiť sa do duelu," povedal Jankowski.





"Nie je to jednoduchá situácia. Myslím si, že sme sa na zápas dobre pripravili, ale nevyšlo to. Bojujú o play-off a my sme sa s tým nedokázali stotožniť," uviedol tréner Buffala Phil Housley.

NHL

streda:

Buffalo - Calgary 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)

Góly: 60. C. Nelson (Pominville, S. Wilson) - 6. S. Bennett (Jankowski, Hamonic), 9. Jankowski (S. Bennett, Brodie), 25. Giordano (Ferland), 27. Monahan (J. Gaudreau, Brodie), 39. D. Hamilton (Giordano, J. Gaudreau)

Philadelphia - Pittsburgh 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Góly: 23. J. Voráček (Patrick), 26. Konecny (Giroux, MacDonald) - 19. P. Kessel (Malkin, Crosby), 30. Oleksiak (J. Schultz, Guentzel), 35. Sheary (Crosby, Oleksiak), 40. Sheary (Guentzel, Crosby), 59. Malkin (Hagelin, Sheahan)

Vancouver - Arizona 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Góly: 20. J. Jokinen (Leipsic, Gagner) - 19. Keller (Stepan, Perlini), 60. Stepan (Keller)

Richard Pánik (Arizona) 13:56 min, -1, 4 strely na bránku, 1 "hit"

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

VIDEO Pozrite sa na zvláštnu medúzu, morského slimáka, alebo kalmára

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.