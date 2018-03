Video: Venus v Miami podľahla Collinsovej, v semifinále je vďaka víťazným tajbrejkom aj Ostapenková

MIAMI 29. marca (WebNoviny.sk) - Do semifinále dvojhry na podujatí WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride sa v stredu prebojovali lotyšská tenistka Jelena Ostapenková a Američanka Danielle Collinsová.

Ostapenková nasadená ako šiesta zdolala turnajovú štvorku Ukrajinku Elinu Svitolinovú za 110 minút 7:6 (3), 7:6 (5). Vo výlučne americkom súboji menej skúsená kvalifikantka Collinsová šokujúco vyradila legendárnu krajanku a trojnásobnú šampiónku z Mimi Venus Williamsovú za 89 minút 6:2, 6:3.



Dvojnásobná univerzitná šampiónka NCAA Collinsová (93. v rebríčku WTA) dosiahla prvé víťazstvo nad hráčkou z najlepšej desiatky svetového renkingu a zároveň po prvý raz v kariére sa posunula do semifinále podujatia na hlavnom profiokruhu. Tiež sa stala prvou kvalifikantkou v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne s prienikom do najlepšej štvorky tohto podujatia.

"Mala som obrovský rešpekt pred Venus, ale to treba pri vstupe do zápasu hodiť za hlavu a sústrediť sa na vlastnú hru a taktiku. Tvrdo pracujem celý svoj život a aj na konci tohto stretnutia som vedela, že som do toho dala všetko. Víťazstvá sú úžasné, ale aj keď prehrám, chcem mať pocit, že som odovzdala maximum," povedala 24-ročná Danielle Collinsová, cituje ju web Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Už od utorka je známa prvá semifinálová dvojica v Miami: Viktoria Azarenková (Biel.) - Sloane Stephensová (USA-13).

Miami - dvojhra - štvrťfinále

stredajšie výsledky

Jelena Ostapenková (Lot.-6) - Elina Svitolinová (Ukr.-4) 7:6 (3), 7:6 (5)

Danielle Collinsová (USA) - Venus Williamsová (USA-8) 6:2, 6:3

Miami - dvojhra - semifinále

štvrtkový program

Viktoria Azarenková (Biel.) - Sloane Stephensová (USA-13)

Jelena Ostapenková (Lot.-6) - Danielle Collinsová (USA)

