Video: Vegas ešte bez Tatara prehrali s LA Kings, „blesky“ sa dostali na čelo celej NHL

NEW YORK 27. februára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Columbusu Blue Jackets zvíťazili nad hráčmi Washingtonu Capitals 5:1 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL. Na triumfe domáceho tímu sa gólom podieľal aj útočník Mark Letestu, pre ktorého to bol prvý tohtosezónny zápas v drese "modrokabátnikov".

Kanadský útočník prišiel do Columbusu výmenou za voľbu v štvrtom kole draftu 2018 z Nashvillu, kam ho predtým vymenil Edmonton za útočníka Pontusa Aaberga. "Keď prídete počas uzávierky prestupov, chcete pomôcť tímu čo najskôr. Tak si získate rešpekt od spoluhráčov v šatni. Strelenie gólu vo mne vzbudilo pocit, že už som jeho súčasťou," povedal Letestu pre nhl.com.

Okrem neho za Columbus skórovali Seth Jones s Camom Atkinsonom, ktorí si pripísali aj po dve asistencie, Artemij Panarin (jedna prihrávka) a Sonny Milano. Brankár Blue Jackets Sergej Bobrovskij zneškodnil 25 striel Capitals.

Ovečkinov gól za Waschington

Jediný gól Washingtonu strelil v 7. min ich kapitán Alexander Ovečkin. Bol to 39. presný zásah ruského krídelníka v aktuálnej sezóne a rodák z Moskvy ním zvýšil svoj náskok na čele tabuľky ligových strelcov pred krajanom Jevgenijom Malkinom na tri góly. Ovečkin tiež nastúpil na 984. duel v drese Capitals, čím vyrovnal rekord Calleho Johanssona. Nastrieľal v nich 597 gólov.





V meraní síl proti Columbusu tiež získal pre svoj tím dlhotrvajúcu presilovku, keďže ho útočník Columbusu Matt Calvert na konci prvej tretiny úmyselne zasiahol koncom hokejky do tváre a rozhodcovia Calverta vylúčili na 5 minút + do konca zápasu. "Ak by sme v tej presilovke skórovali, zápas sa mohol vyvíjať úplne inak. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo," uviedol ruský útočník.

"Blesky" na čele celej NHL

Tampa Bay Lightning zdolala Toronto Maple Leafs 4:3 po samostatných nájazdoch. "Blesky" zvýšili svoj náskok pred "javorovými listami" na čele Atlantickej divízie na päť bodov a momentálne sú s 89 bodmi na čele celej NHL. Za Tampu Bay v riadnej hracej dobe skórovali Chris Kuntiz, Tyler Johnson a Adam Erne. Brankár Andrej Vasilevskij si pripísal 27 úspešných zákrokov a v nájazdoch ho neprekonal ani jeden hráč kanadského klubu.





"Opäť bol naším najlepším hráčom," pochválil Vasilevského Chris Kunitz. O triumfe Lightning rozhodol svojím úspešným pokusom v druhej sérii Brayden Point. "Je úžasný. Využil svoju rýchlosť a vystrelil tak, že to brankár ani nečakal," povedal na Pointovu adresu jeho spoluhráč Yanni Gourde. Presné zásahy Toronta strelili James Van Riemsdyk, Mitchell Marner a Tyler Bozak.

Maple Leafs pred stretnutím s Tampou Bay zvíťazili v piatich dueloch za sebou. Proti "bleskom" nastúpil aj český útočník Tomáš Plekanec, ktorého Toronto získalo z Montrealu.

Prvé miesto v Metropolitnej divízii

Philadelphia triumfovala nad Montrealom 1:0 po samostatných nájazdoch a vďaka triumfu sa posunula na prvé miesto v Metropolitnej divízii. Víťazstvo pre "letcov" zariadil v šiestej sérii nájazdov Sean Couturier. Český brankár Flyers Petr Mrázek potreboval na čisté konto 28 zákrokov.

"Musíme pokračovať v tvrdej práci a hrať tak, ako sme hrali dnes. Ak do toho pôjdeme, verím, že na prvej pozícii môžme zostať ešte veľmi dlho," vyjadril sa Mrázek. Philadelphia uspela v šiestich meraniach síl v sérii a v desiatich z ostatných dvanástich. Naopak, Montreal prehral dva zápasy po sebe a osem z ostatných deviatich.





Vegas Golden Knights ešte bez Tomáša Tatara v zostave nestačili na Los Angeles Kings. "Králi" zvíťazili 3:2 po predĺžení, rozhodujúci gól strelil v 64. min Dustin Brown. "Zlatí rytieri" pritom viedli 2:0, ale hráči LA dokázali v III. tretine vyrovnať skóre a poslať duel do predĺženia, v ktorom rozhodol Brown.

NHL

pondelok:

Columbus - Washington 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

Góly: 6. Panarin (Jones, Atkinson), 8. Milano (Wennberg, Jones), 15. Letestu (Calvert, Sedlák), 19. Jones (Atkinson, Panarin), 58. Atkinson - 7. Ovečkin (Carlson, Oshie)

Montreal - Philadelphia 0:1 po sam. nájazdoch (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1)

Rozhodujúci sam. nájazd: Couturier

Tampa Bay - Toronto 4:3 po sam. nájazdoch (1:2, 2:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 2. Kunitz (Šustr, Stamkos), 24. T. Johnson (Gourde), 36. Erne, rozhodujúci sam. nájazd Point - 9. J. Van Riemsdyk (Hainsey, Rielly), 10. Marner (Gardiner, Zajcev), 46. Bozak (Marner, Rielly)

Colorado - Vancouver 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Góly: 20. Rantanen (MacKinnon, Barrie), 48. MacKinnon (Landeskog, Zadorov), 60. MacKinnon (Rantanen) - 59. D. Sedin (Edler, H. Sedin)

Los Angeles - Vegas 3:2 po predĺžení (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)

Góly: 53. Carter (Kopitar, D. Brown), 60. Kopitar (Phanuef, Doughty), 64. D. Brown (Toffoli, Kopitar) - 5. Haula (Neal, Sbisa), 41. R. Smith (Marchessault, W. Karlsson)

