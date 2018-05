Video: Van Gardener vyhral časovku na Okolo Kalifornie, Peter Sagan medzi najlepšími chýbal

MORGAN HILL 17. mája (WebNoviny.sk) - Američan Tejay van Garderen z tímu BMC Racing vyhral 4. etapu na cyklistických pretekoch Amgen Okolo Kalifornie, ktoré sú zaradené do prestížneho seriálu WorldTour. Bola ňou individuálna časovka na 34,7 km na trase San José - Morgan Hill.

Peter Sagan skončil na 60. mieste

Skúsený časovkár Van Garderen zvíťazil s náskokom 7 sekúnd pred svojím tímovým kolegom Novozélanďanom Patrickom Bevinom a 32 sekúnd pred Britom Taom Geogheganom Hartom (Team Sky). Van Garderen nadviazal na svoj triumf v časovke na tomto podujatí spred piatich rokov.



Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) tentoraz medzi najlepších nepatril. S odstupom 3:39 min obsadil 60. miesto a nenadviazal na svoj skvelý výkon z časovky na Okolo Kalifornie spred troch rokov. Vtedy v krátkej podobe časovky na 10,6 km pri Veľkom medveďom jazere Sagan zvíťazil.

Excelentne zvládnutá časovka v podaní Van Garderena spôsobila, že 29-ročný Američan vystriedal na čele celkového priebežného poradia Kolumbijčana Egana Bernala.

Van Garderen mal výnimočnú motiváciu

Van Garderen vedie s náskokom 23 sekúnd, tretia priečka patrí ďalšiemu kolumbijskému cyklistovi Danielovi Martínezovi (EF Education First-Drapac p/b Cannondale) s mankom 37 sekúnd. Peter Sagan sa nachádza na 59. priečke, za lídrom zaostáva o 21:15 min.

"Dnes som mal výnimočnú motiváciu. Pozerali sa na mňa moje dve dcéry a oživili sa mi spomienky spred piatich rokoch. Nečakal som, že to vyjde až tak dobre, ale už na Gibraltar Road som vravel, že ak nenaberiem viac než minútu na najlepších, mohlo by to dnes vyjsť. Som rád, že sa to aj naplnilo," povedal Tejay van Garderen, niekdajší tímový kolega Petra Velitsa.

Štvrtková piata etapa na trase Stockton - Elk Grove (176,5 km) je s výnimkou jednej vrchárskej prémie tretej kategórie takmer čistá rovina a v závere sa očakáva šprintérsky súboj o víťazstvo aj s účasťou Petra Sagana.

Slovák Peter Sagan je na podujatí Amgen Okolo Kalifornie nesmierne populárny a vďaka svojim 16 etapovým víťazstvám dostal od domácich prezývku "Kráľ Kalifornie". Trojnásobný majster sveta tam má na konte aj 5 triumfov v bodovacej súťaži. V roku 2015 sa Sagan tešil dokonca z víťazstva v celkovom poradí, keď o 3 sekundy predstihol Francúza Juliana Alaphilippa.

Výsledky - Amgen Okolo Kalifornie streda 4. etapa - individuálna časovka (San José - Morgan Hill, 34,7 km): 1. Tejay van Garderen (USA) 40:47 min, 2. Patrick Bevin (N. Zél.) BMC Racing Team +7 s,3. Tao Geoghegan Hart (V. Brit.) Team Sky +32, 4. Lawson Craddock (USA) EF-Drapac +46, 5. Filippo Ganna (Tal.) UAE Team Emirates +49, 6. Mikkel Bjerg (Dán.) Hagens Berman Axeon +53, ... 60. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +3:39 min, ... 92. Michael Kolář (SR) Bora-Hansgrohe +5:26, ... 103. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +5:48 Poradie po 4. etape: 1. Tejay van Garderen (USA) BMC Racing 12:50:55 h, 2. Egan Bernal (Kol.) Team Sky +23 s, 3. Daniel Martinez (Kol.) EF Education First-Drapac p/b Cannondale +37, 4. Tao Geoghegan Hart (V. Brit.) Team Sky +52, 5. Adam Yates (V. Brit.) Mitchelton-Scott +1:07 min, 6. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +1:29, ... 59. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +21:15, ... 115. Michael Kolář (SR) Bora-Hansgrohe +43:56, ... 116. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +47:42. Poradie v bodovacej súťaži: 1. Egan Bernal (Kol.) 21 bodov, 2. Caleb Ewan (Aus.) 21, 3. Peter Sagan (SR) 16, 4. Toms Skujiňš (Lot.) 15, 5. Fernando Gaviria (Kol.) 15 bodov, 6. Adam Yates (V. Brit.) 14.

