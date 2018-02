Video: V zápasoch NHL sa predstavilo šesť Slovákov, z triumfu sa tešili iba Chára a Cehlárik

BOSTON 2. februára (WebNoviny.sk) - Boston Bruins v zostave so slovenskými hokejistami Zdenom Chárom a Petrom Cehlárikom triumfovali na domácom ľade nad St. Louis Blues 3:1 vo štvrtkovom stretnutí severoamerickej NHL.

Štyridsaťročný obranca Chára odohral viac ako 22 minút a získal jeden plusový bod. Dvadsaťdvaročný krídelník Cehlárik sa v NHL predstavil prvýkrát od 24. novembra a na ľade bol 10:20 min.

Rask sa blysol 32 zákrokmi

Brankár "medveďov" Tuukka Rask prispel k víťazstvu 32 úspešnými zákrokmi a natiahol sériu bez prehry už na 20 zápasov. Boston získal aspoň bod v 19. stretnutí z ostatných 20. vystúpení, z posledných siedmich zápasov triumfoval šesťkrát.





"Veľa záleží aj na tom, ako hrajú moji spoluhráči. V poslednom čase sme v bránke nemali až toľko roboty a odohrali sme skvelé zápasy. Náš tím hrá výborne v ofenzíve i defenzíve. Snažíme sa byť pripravení a urobiť dôležité zákroky, keď to mužstvo potrebuje," povedal podľa nhl.com fínsky gólman.

Gáborík spät v zostave "kráľov"

Nezdaru St. Louis nezabránil ani brankár Jake Allen, ktorý si pripísal 43 úspešných zákrokov, čo je jeho sezónne maximum. "Cítil som sa skvelo, bol to môj prvý zápas po dlhšej dobe, ale poctivo som trénoval a bol som pripravený. Bolo to naozaj dobré, ale, žiaľ, nestačilo to," zhodnotil Allen. "Bluesmani" neuspeli po troch triumfoch.

Po jednozápasovej absencií spôsobenej menším poranením nastúpil v drese Los Angeles veterán Marián Gáborík, no "králi" podľahli hráčom domáceho Nashvillu Predators jednoznačne 0:5.Slovenský krídelník absolvoval 14:32 min a prezentoval sa dvoma streleckými pokusmi. Po 11 zápasoch sa v zostave víťazného tímu predstavil švédsky útočník Filip Forsberg a získal dva body za gól a asistenciu.

Z víťazstva sa netešili ani ďalší Slováci, ktorí vo štvrtok nastúpili - Edmonton Oilers s Andrejom Sekerom podľahli Coloradu Avalanche 3:4 po predĺžení, Arizona s Richardom Pánikom doma nestačila na Dallas (1:4) a hráči Chicaga Blackhawks s Tomášom Jurčom neuspeli na ľade Vancouveru Canucks (2:4). Marko Daňo v drese Winnipegu Jets nehral pri prehre 2:3 po predĺžení proti Vegas Golden Knights.

Sumáre NHL

štvrtok



Boston – St. Louis 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Góly: 13. Krejčí (DeBrusk, Spooner), 50. Bergeron (Pastrňák, Spooner), 60. Backes – 59. Schwartz (B. Schenn, Tarasenko)

Zdeno Chára 22:37 min, +1, 2 trestné minúty, 2 strely na bránku, 2 „hity“, zablokoval 2 strely súpera

Peter Cehlárik (obaja Boston) 10:20 min, zablokoval 1 strelu súpera



Buffalo – Florida 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Góly: 8. R. O’Reilly (S. Reinhart, Okposo), 21. Girgensons (Johan Larsson) – 12. Yandle (Barkov, Trocheck), 15. Matheson (Bjugstad), 19. Malgin (Yandle, Huberdeau), 58. Sceviour (McCann, Yandle)



Carolina – Montreal 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 23. Pesce (E. Lindholm, Krüger), 55. B. McGinn (Williams, V. Rask)



New Jersey – Philadelphia 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)

Góly: 4. Palmieri (Zacha, Hall), 14. Stafford (J. Moore, Vatanen), 51. Severson (Zacha, Palmieri), 59. Hischier (Coleman, Lovejoy) – 7. Giroux (J. Voráček, Simmonds), 16. Simmonds (J. Voráček, Gostisbehere), 28. Gostisbehere (Leier, Filppula)



New York Rangers – Toronto 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Góly: 9. Holl (Dermott), 16. J. van Riemsdyk (ConnorBrown, Bozak), 21. Marleau (Kadri), 24. Hyman (W. Nylander, Matthews)



Ottawa – Anaheim 2:1 po predĺžení (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)

Góly: 45. B. Ryan (E. Karlsson, B. Ryan), 61. E. Karlsson (Duchene, Brassard) – 60. Kesler (Rakell, Fowler)



Winnipeg – Vegas 2:3 po predĺžení (1:0, 0:2, 1:0 – 0:1)

Góly: 16. Armia (Hendricks, Connor), 58. Connor (Armia, Morrissey) – 33. R. Smith, 39. Haula (Perron, C. Miller), 64. Perron (Neal)



Nashville – Los Angeles 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Góly: 11. C. Smith (Johansen, P. K. Subban), 17. F. Forsberg (Fiala, Johansen), 18. Järnkrok, 32. Sissons (Salomäki), 50. Arvidsson (F. Forsberg, Johansen)

Marián Gáborík (Los Angeles) 14:32 min, 2 strely na bránku



Arizona – Dallas 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Góly: 5. Connauton (Domi, Fischer) – 23. D. Shore (Spezza, Hamhuis), 26. Seguin (D. Shore, J. Klingberg), 34. Janmark (Faksa, Pateryn), 59. Lindell

Richard Pánik (Arizona) 17:10 min, -2, 2 strely na bránku, 5 „hitov“



Calgary – Tampa Bay 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)

Góly: 8. Ferland (Backlund, D. Hamilton), 24. Backlund (M. Tkachuk, Brodie), 26. Monahan (J. Gaudreau, D. Hamilton), 35. Stajan (Hathaway, Brodie) – 14. Coburn (Šustr, Peca), 23. Killorn (Gourde, B. Point), 35. Peca (Killorn, Str?lman), 41. Killorn (Gourde), 46. Conacher (Matthew Peca, Killorn), 47. Stamkos (Kunitz), 49. Conacher (Callahan)



Edmonton – Colorado 3:4 po predĺžení (0:0, 1:3, 2:0 – 0:1)

Góly: 30. McDavid (Draisaitl, Cammalleri), 47. Caggiula (R. Strome, Benning), 60. McDavid (Draisaitl, Russell) – 24. Zadorov, 28. Girard (Rantanen, Landeskog), 40. Comeau, 63. Compher (Barrie, Landeskog)

Andrej Sekera (Edmonton) 15:37 min, 1 „hit“, zablokoval 2 strely súpera



Vancouver – Chicago 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Góly: 26. B. Gaunce (Stecher), 30. Horvat (Stecher, Edler), 43. D. Sedin (Virtanen, H. Sedin), 58. B. Gaunce (L. Eriksson, B. Sutter) – 16. Schmaltz (Saad, Keith), 51. DeBrincat (J. Toews, Keith)

Tomáš Jurčo (Chicago) 9:39 min, 1 strela na bránku

