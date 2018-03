Video: V súboji Škriniar vs. Hamšík opäť remíza, ale SSC Neapol stále verí v Scudetto

MILÁNO 12. marca (WebNoviny.sk) - Aj druhý tohtosezónny vzájomný duel medzi Interom Miláno a SSC Neapol v najvyššej talianskej futbalovej súťaži 2017/2018 ponúkol bezgólový rezultát.

V nedeľňajšom stretnutí 28. kola Serie A boli na San Sire lepší hostia spod Vezuva, ale hernú prevahu nepretavili na zisk troch bodov.

"Partenopei" tak v boji o majstrovský titul opäť zakopli, keďže minulý týždeň doma nestačili na AS Rím (2:4). V ligovej tabuľke sú druhí (70 bodov) za Juventusom Turín (71), ktorý má navyše k dobru odložený duel s Atalantou Bergamo.

"Partenopei" stále veria v Scudetto

V akcii boli obaja slovenskí reprezentanti - milánsky stopér Milan Škriniar odohral celý zápas, neapolský kapitán Marek Hamšík pobudol na trávniku do 70. min.



"Neboli sme ďaleko od víťazstva. Mali sme naozaj dobré šance, najmä po prestávke. Z hľadiska prístupu a úsilia sme však boli lepší ako pred týždňom proti AS Rím. Či veríme v Scudetto? Samozrejme, naďalej veríme, že dokážeme byť najlepší. Ak však Juventus vyhrá všetky zvyšné stretnutia, môžeme mu akurát zatlieskať a sňať klobúk. Nie sme najbohatší klub v Taliansku, ale môžeme naňho vyvinúť tlak," povedal neapolský kouč Maurizio Sarri pri mikrofóne televíznej stanice Mediaset Premium.

Keď od redaktora dostával čoraz viac otázok smerujúcich na Juventus, nahnevaný ukončil rozhovor. "Odmietam tvrdenie, že Neapolu sa vzdialil titul. Nastúpili sme proti kvalitnému súperovi, ktorému pred sezónou prognózovali, že bude ďaleko pred nami. Pokiaľ sa ma budete ďalej pýtať na Juventus, odídem, pretože dnes hrali proti sebe Inter a Neapol. Juventus nemá s týmto zápasom nič spoločné," rozčúlene doplnil Sarri.

Spalletti kritizoval svoje mužstvo

Ani útočník Lorenzo Insigne si nemyslí, že Neapolčania v dueloch proti AS Rím a Interu Miláno prišli o možnosť obsadiť konečné 1. miesto.

"Musíme byť pokojní, pretože na pôde ťažkého protivníka sme ukázali skvelý výkon. Vytvorili sme si mnoho príležitostí, ale musíme byť efektívnejší. Na takejto hre môžeme stavať. Musíme sa sústrediť len na naše výkony. Pokiaľ je titul matematicky na dosah, budeme bojovať so zdvihnutými hlavami," povedal 26-ročný odchovanec SSC.

"Dnešný duel sa podobal tomu z jesene. Stretli sa dva vyrovnané tímy, aj keď sme trochu sklamaní, pretože sme chceli vyhrať. Chceme sa kvalifikovať do Ligy majstrov. Potrebujeme zbierať body, aby sme dosiahli tento cieľ," povedal podľa klubového webu stredopoliar Interu Antonio Candreva.

Tréner "nerazzurri" Luciano Spalletti po stretnutí kritizoval svoje mužstvo a podotkol, že z neho v tréningovom procese nedokáže "vyžmýkať" potrebnú kvalitu.

"Pracujem s týmto tímom každý deň a myslím si, že v ňomv porovnaní s Neapolom skrátka nie je dostatok kvality. Hrali sme solídne, súperovi sme dovolili veľmi málo, pôsobili sme kompaktne, ale keď hovoríme o kvalite, rozdiel medzi nami a Neapolom je viditeľný. Nemyslím si, že to dokážem vylepšiť na tréningoch. Snažím sa o to celú sezónu. Ak máme byť spokojní s týmto výkonom, znamená to, že sme predviedli všetko, čo dokážeme. Aj keď sme odohrali slušný zápas, mňa to neuspokojilo, chcel som vyhrať," skonštatoval Spalletti pre talianske médiá.

