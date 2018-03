Video: V NHL sa hralo päť zápasov a štyrikrát sa predlžovalo, Sekera si na konto pripísal asistenciu

WASHINGTON 25. marca (WebNoviny.sk) - Andrej Sekera bol jediný slovenský hokejista, ktorý sa v nedeľu predstavil na ľade NHL, ale jeho asistencia nepomohla Edmontonu k víťazstvu nad Anaheimom (4:5 pp).

Slovenský obranca si pripísal asistenciu pri presilovkovom góle Nathana Beara, no o dvoch bodoch pre hostí rozhodol v predĺžení švédsky obranca Hampus Lindholm.

Jets si zaistili postup do play-off

Tridsaťjedenročný Sekera má v sezóne poznačenej zraneniami šesť asistencii zatiaľ bez gólového zápasu. Edmonton na čele s 99-bodovým lídrom kanadského bodovania NHL Connorom McDavidom už nemôže postúpiť do play-off.

Postup do vyraďovacej časti v nedeľu spečatili hráči Winnipegu. A to zásluhou víťazstva 5:4 po nájazdoch nad súpermi z Nashvillu, dosiahli piaty triumf v sérii. Rozhodujúci nájazd premenil kapitán Mark Scheifele, slovenský útočník Marko Daňo nehral.

Jets sa dostali do play-off po dvojročnej odmlke. "Toto bola najťažšia časť sezóny, keď sa každý zápas hrá so zreteľom na postup. My sme mali takých pomerne dosť. Konečne sme teda premenili svoju šancu," uviedol Scheifele na webe nhl.com.

Marchand vyrovnal rekord NHL

Boston stále bez slovenského kapitána Zdena Cháru si poradil s Minnesotou na jej ľade 2:1 po predĺžení. Z nadstavenej päťminútovky uplynulo iba 28 sekúnd, keď Brad Marchand strelou švihom rozhodol. Pre 29-ročného rodáka z Halifaxu to bol 33. gól v sezóne a piaty v predĺžení, čo je vyrovnanie historického rekordu NHL.

Prihrával mu center Patrice Bergeron, ktorý sa do zostavy Bruins vrátil po 13-zápasovej nútenej pauze po zlomenine chodidla. "Všetko musí do seba zapadnúť, ak chcete uspieť. Občas profitujete z hry svojich spoluhráčov a občas zasa nie. Ja mám v tejto sezóne šťastie, že sa mi to prvé stáva pomerne často," povedal Marchand.

Sumáre NHL

nedeľa

Pittsburgh - Philadelphia 5:4 po predĺžení (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 10. Brassard (Sheary, P. Kessel), 21. Hörnqvist (P. Kessel, Schultz), 23. Malkin (Schultz, Dumoulin), 41. Crosby (Schultz, Guentzel), 63. Rust (Crosby, Letang) - 6. Sanheim (Weal, Simmonds), 12. Manning (Weal, Filppula), 38. Weal (Gostisbehere, Lindblom), 60. Couturier (Gostisbehere, C. Giroux)

Dallas - Vancouver 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Góly: 17. Janmark - 18. Boucher (Jokinen, Pouliot), 35. Dowd (Stecher, Jokinen), 51. Virtanen (Del Zotto, Jokinen), 60. Motte

Winnipeg - Nashville 5:4 po sam. nájazdoch (0:2, 3:2, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 24. Connor (Perreault, Little), 32. Byfuglien (Wheeler, Armia), 34. Little (Connor, Chiarot), 41. Wheeler (Connor, Morrow), rozhod. sam. nájazd: Scheifele - 11. Josi (Ellis, Arvidsson), 20. Turris (Ekholm, P.K. Subban), 27. Ellis (Fiala, Turris), 36. Arvidsson (Johansen, F. Forsberg)

Minnesota - Boston 1:2 po predĺž. (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 50. Koivu (Dumba, Parise) - 24. Pastrňák (Bergeron, Marchand), 61. Marchand (Krug, Bergeron)

Edmonton - Anaheim 4:5 po predĺž. (0:0, 3:1, 1:3 - 0:1)

Góly: 22. McDavid (Nugent-Hopkins), 28. Rattie (Benning, McDavid), 39. Draisaitl (Bear, Khaira) - 23. Manson (Cogliano, Kesler), 42. Henrique (Pettersson, Perry), 46. Perry (Fowler, Rakell), 53. Bear (McDavid, SEKERA), 59. Henrique (Montour, Fowler), 62. H. Lindholm (Rakell, Getzlaf)

Andrej Sekera (Edmonton) odohral 19:04 min, 1 asistencia, 2 strely na bránku, 1 zablokovaná strela

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.