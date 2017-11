Video: V NHL sa hralo 15 zápasov, Tatar skóroval a Cehlárik nepremenil samostatný nájazd

DETROIT 23. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil svoj šiesty gól v sezóne, no nezabránil domácej prehre Detroitu Red Wings 2:6 proti Edmontonu Oilers v stredajšom stretnutí severoamerickej NHL.

Tatar skóroval v presilovke

Dvadsaťšesťročný útočník otvoril skóre v 8. min počas v početnej výhode a dostal sa pred Richarda Pánika na čelo tabuľky slovenských strelcov v NHL. Až 13 hráčov Oilers získalo aspoň bod pri druhom triumfe Edmontonu v ostatných siedmich stretnutiach.





"Ťažká prehra, dnes sme za súperom vo všetkom zaostávali. Na ľade sme nerealizovali, čo sme chceli. Nechávali sme hráčom súpera priveľa priestoru a nestačili im. Zajtra je nový deň. Povieme si, čo sme robili zle, dáme si dobrý tréning. Musíme striasť zo seba tento nevydarený zápas," uviedol Tomáš Tatar v pozápasovom rozhovore na webe svojmu tímu Detroit Red Wings.

"Súper dnes víťazil vo všetkých aspektoch. Boli rýchli a veľmi zruční. Ak nebudeme hrať rýchlejšie, budeme ľahšie zdolateľní," povedal podľa nhl.com kapitán Red Wings Henrik Zetterberg. "Nemyslel som si, že sme v prvej tretine hrali dobre, no bolo to určite lepšie ako v druhej časti hry, keď sme vôbec nestrieľali," doplnil kouč Detroitu Jeff Blashill. "Triumf sme potrebovali, no teraz naň musíme nadviazať v piatok a pokračovať v konzistentnej hre," uviedol tréner Edmontonu Todd McLellan.

"Nekonečné" nájazdy na ľade New Jersey

Hokejisti Bostonu Bruins triumfovali 3:2 po sam. nájazdoch nad domácimi New Jersey Devils. V drese víťazného tímu odohral 14:02 min útočník Peter Cehlárik, ktorý si pripísal jednu plusku.

Kapitán "medveďov" Zdeno Chára bol na ľade 26:27 min. Bruins viedli v 12. min už o dva góly, v závere však domáci vyrovnali presným zásahom Briana Gibbonsa. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil až v jedenástej sérii obranca Charlie McAvoy, Cehlárik svoj pokus nevyužil. Boston zvíťazil tretíkrát po sebe.

"Chlapci sa ho snažili prestreliť, no Schneider si s tým poradil, a preto som ho chcel rozhýbať. Myslel som si, že keď bude von z bránky, budem mať väčšie šance ho prekonať," zhodnotil McAvoy. "Hráme so srdcom a sústredili sme sa na tento zápas. Bez ohľadu na výsledok teraz už myslíme na nasledujúci duel. Myslím si, že je to dôležité a tvrdá práca sa odzrkadľuje na výsledkoch," vyhlásil brankár Bruins Anton Chudobin.

"Blesky" zmazali manko a zdolali Chicago

Chicago neuspelo na ľade Tampy Bay 2:3 po predĺžení, hoci si vypracovalo dvojgólový náskok presnými zásahmi Patricka Kana. O triumfe Lightning rozhodol 95 sekúnd pred koncom predĺženia v presilovej hre Brayden Point.

Richard Pánik bol v drese neúspešného tímu na ľade 12:28 min a do štatistík si pripísal jednu mínusku. Prezentoval sa 4 streleckými pokusmi.

"Mali sme skvelú prvú tretinu, hrali sme s pokojom. Bol to vzrušujúci zápas. Mali sme šance opäť sa dostať do vedenia. Súper má nebezpečný tím a my sme mali priveľa vylúčených hráčov," komentoval kouč Blackhawks Joel Quenneville.

Sumáre NHL

streda



Buffalo Sabres – Minnesota Wild 4:5 (1:3, 2:2, 1:0)

Góly: 7. Eichel (Pominville, E. Kane), 23. Nolan (Okposo, Josefson), 39. S. Reinhart (McCabe, Johan Larsson), 54. Nolan (Beaulieu) – 9. Ennis (M. Foligno, Coyle), 13. Mikael Granlund, 15. Niederreiter (M. Koivu, Suter), 28. Niederreiter (E. Staal, Zucker), 36. Mikael Granlund (M. Koivu, Suter)



Florida Panthers – Toronto Maple Leafs 2:1 po sam. nájazdoch (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 36. Bjugstad (Trocheck, Haapala), rozhod. sam. nájazd: Bjugstad – 54. Kadri (Connor Brown, Marleau)



New Jersey Devils – Boston Bruins 2:3 po sam. nájazdoch (1:2, 0:0, 1:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 18. Bratt (Boyle, Henrique), 56. Gibbons (Severson) – 2. DeBrusk (Grzelcyk), 12. Bergeron (Pastrňák, Heinen), rozhod. sam, nájazd: McAvoy

Peter Cehlárik 14:02 min, +1, 2 trestné minúty, 2 „hity“

Zdeno Chára (obaja Boston) 26:27 min, 2 „hity“, zablokoval 1 strelu



Pittsburgh Penguins – Vancouver Canucks 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Góly: 7. Guentzel (Kessel, Letang), 42. Guentzel (Kessel, Crosby) – 4. Boeser (Bärtschi, Del Zotto), 9. L. Eriksson (Vanek), 28. D. Pouliot (Del Zotto, Vanek), 30. Boeser (Edler, H. Sedin), 59. B. Sutter



Carolina Hurricanes – New York Rangers 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)

Góly: 9. Aho (T. Teräväinen, Faulk) – 1. Kreider (Brendan Smith, J. T. Miller), 3. Zibanejad (Skjei), 11. Carey (Vesey, Holden), 41. Kreider (Zuccarello, Zibanejad), 46. Fast (K. Hayes, Rick Nash), 53. Fast (Kampfer)



New York Islanders – Philadelphia Flyers 4:3 po predĺžení (1:1, 2:2, 0:0 – 1:0)

Góly: 19. Barzal (Josh Bailey, Leddy), 28. J. Boychuk (Josh Bailey, Tavares), 32. Ho-Sang (Pelech, Beauvillier), 61. Josh Bailey (Tavares, Leddy) – 7. Leier (Sanheim, Laughton), 21. M. Raffl (Couturier, Provorov), 34. Voráček (Simmonds, Giroux)



Detroit Red Wings – Edmonton Oilers 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)

Góly: 8. TATAR (Zetterberg, Abdelkader), 19. Kronwall (Nyquist, Abdelkader) – 9. Nurse (Caggiula, Lucic), 12. Maroon (Draisaitl, Auvitu), 31. Khaira (R. Strome, Auvitu), 35. Letestu (Cammalleri, Kassian), 39. Caggiula (McDavid, Russell), 59. Puljujärvi (R. Strome)

Tomáš Tatar (Detroit) 17:22 min, 1+0, -4, 3 strely na bránku,



Washington Capitals – Ottawa Senators 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Góly: 16. J. Vrána (Kuznecov, Oshie), 20. Ovečkin (Chiasson, Bäckström), 28. Kuznecov (Oshie, Carlson), 30. J. Vrána (Kuznecov, Orlov), 59. Chiasson (Orpik) – 37. Dzingel (Burrows, Chabot), 53. Hoffman (Mark Stone, Brassard)



Columbus Blue Jackets – Calgary Flames 1:0 po predĺžení (0:0, 0:0, 0:0 – 1:0)

Gól: 63. J. Anderson (N. Foligno)



Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks 3:2 po predĺžení (0:2, 1:0, 1:0 – 1:0)

Góly: 25. Palát (Callahan, Hedman), 41. Kunitz (Coburn, Callahan), 64. Point (Stamkos, Namestnikov) – 4. P. Kane (Anisimov, Rutta), 16. P. Kane (Franson, Keith)

Richard Pánik (Chicago) 12:28 min, -1, 4 strely na bránku, zablokoval 1 strelu súpera



Nashville Predators – Montreal Canadiens 3:2 po sam. nájazdoch (1:1, 0:0, 1:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 20. F. Forsberg (Johansen, P. K. Subban), 44. F. Forsberg (C. Smith), rozhod. sam. nájazd: Turris – 13. Jordie Benn (Hudon, Danault), 60. Morrow



Arizona Coyotes – San Jose Sharks 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 53. Perlini (Stepan, Ekman-Larsson) – 15. J. Thornton (Burns, Pavelski), 25. Couture (Donskoi, Braun), 60. J. Ward



Colorado Avalanche – Dallas Stars 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Góly: 24. E. Johnson (MacKinnon, Rantanen), 40. Jakupov (MacKinnon), 42. Landeskog (Rantanen, MacKinnon)



Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Góly: 10. Manson (Montour), 26. D. Grant (H. Lindholm, Fowler) – 40. Marchessault (Perron, Theodore), 43. C. Miller (Perron, Neal), 52. Neal (Marchessault, W. Karlsson), 58. W. Karlsson (R. Smith, Marchessault)



Los Angeles Kings – Winnipeg Jets 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Góly: 46. Toffoli (Fantenberg, Kopitar) – 20. Lowry (Copp, S. Mason), 40. Laine (Ehlers, Perreault)

