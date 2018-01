Video: V NHL sa darilo domácim tímom, „zlatý rytieri“ nebodovali po viac ako mesiaci

NEW YORK 5. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Los Angeles Kings prehrali s hráčmi Calgary Flames 3:4 na ich ľade v štvrtkovom stretnutí zámorskej NHL. Slovenský útočník Kings Marián Gáborík odohral 16:14 min bez bodového zisku.

O dvoch bodoch pre Flames rozhodla štvorgólová druhá tretina, počas ktorej otočili stav duelu z 0:2 na 4:2 z ich pohľadu.





Za domáce "plamene" sa presadili Micheal Ferland, Troy Brouwer, Mark Jankowski a Sean Monahan. Útočník Kings Tanner Pearson minútu a pol pred koncom tretej sirény dokázal znížiť na 3:4 z pohľadu "kráľov", tí už však vyrovnať nedokázali.

Niederreiter sa blysol hetrikom

Edmonton zdolal Anaheim 2:1 v samostatných nájazdoch. Slovenský obranca "olejárov" Andrej Sekera odohral 16:22 min, počas ktorých nebodoval a pripísal si jednu strelu na bránku súpera.





Minnesota triumfovala nad Buffalom 6:2. Hetrikom k tomu prispel švajčiarsky útočník Nino Niederreiter, ktorý sa po zranení členka vrátil do zostavy Wild.

Bol to jeho druhý hetrik v kariére, prvýkrát strelil tri góly v zápase NHL 13. novembra 2014 tiež proti Buffalu. Okrem Niederreitera sa za Minnesotu presadili Daniel Winnik, Mikko Koivu a Charlie Coyle, čestné úspechy Sabres dosiahli Sam Reinhart a Evander Kane.

Ward vychytal 26. shutout v kariére

Carolina uspela v Pittsburghu hladko 4:0. Hlavnými strojcami víťazstva "hurikánov" boli brankár Cam Ward, ktorý zneškodnil 21 striel Penguins a pripísal si 26. čisté konto v kariére, a tiež útočník Sebastian Aho, autor dvoch gólov a jednej asistencie.

"Vychytať čisté konto je vždy skvelé. Počas svojej kariéry som ich až tak veľa nemal. Na tomto má zásluhu celý tím, ktorý sa veľmi snažil. Chlapci sa hádzali do striel a zablokovali niekoľko nebezpečných pokusov súpera, vďaka im za to," uviedol Ward pre nhl.com. "Pre mňa sú najdôležitejšie dva body. Dosiahli sme dôležité víťazstvo," doplnil Aho.

Nováčik Vegas Golden Knights podľahol St. Louis Blues 1:2. "Zlatí rytieri" nedokázali získať v meraní síl ani bod po prvýkrát od 1. decembra 2017. Góly Alexandra Steena a Paula Stastneho spolu s 32 úspešnými zákrokmi Cartera Huttona ukončili ich bodovú sériu po 13 zápasoch a 8 víťazstvách. Aj to však stačilo na rekord NHL, žiadny tím predtým nedokázal bodovať v 13 dueloch po sebe vo svojej prvej sezóne v zámorskej profilige.

Sumáre NHL

štvrtok



Philadelphia – New York Islanders 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)

Góly: 9. Couturier (J. Voráček, C. Giroux), 22. M. Raffl (Provorov, Gostisbehere), 23. Simmonds (Hägg, Weal), 27. Provorov (Patrick, Manning), 34. Konecny (Couturier), 60. Provorov (C. Giroux, J. Voráček) – 16. Clutterbuck (Leddy, Seidenberg), 33. Clutterbuck (Prince, Seidenberg), 47. Tavares (Leddy, Barzal), 55. Pulock



Pittsburgh – Carolina 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Góly: 27. J. Skinner, 37. Teräväinen (Aho, Slavin), 50. Aho (J. Staal, Pesce), 53. Aho (Teräväinen, Pesce)



Toronto – San Jose 3:2 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1, 0:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 19. Matthews (C. Carrick, W. Nylander), 33. Kadri (Marner, Rielly), rozhodujúci sam. nájazd: Bozak – 20. Dillon (Burns, Meier), 39. Tierney



Montreal – Tampa Bay 2:1 po sam. nájazdoch (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 21. Pacioretty, rozhodujúci sam. nájazd: Byron – 22. Kučerov (Stamkos, Hedman)



Minnesota – Buffalo 6:2 (3:0, 3:0, 0:2)

Góly: 2. Niederreiter (Mikael Granlund, Koivu), 3. Winnik (Prosser, M. Foligno), 14. Niederreiter (Coyle, Spurgeon), 25. Niederreiter (Mikael Granlund, Koivu), 34. Koivu (Mikael Granlund, Brodin), 40. Coyle (Parise, J. Eriksson Ek) – 42. S. Reinhart (Bogosian, McCabe), 59. E. Kane (Scandella, Pominville)



St. Louis – Vegas 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Góly: 10. A. Steen (B. Schenn, Parayko), 46. Stastny (Sobotka, Parayko) – 30. Haula (Neal, Perron)



Dallas – New Jersey 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Góly: 27. A. Radulov, 32. B. Ritchie (J. Klingberg, A. Radulov), 39. Seguin (Jamie Benn), 50. Janmark (Hanzal, A. Radulov) – 20. Boyle (Hall, Zajac), 40. Hall (Hischier, A. Greene), 56. Palmieri (Bratt, Hall)



Arizona – Nashville 3:2 po predĺžení (0:0, 1:1, 1:1 – 1:0)

Góly: 33. Duclair (Martinook), 58. Cousins (Demers, Goligoski), 63. Fischer (Chychrun, Stepan) – 40. Ellis (Hartnell, Sissons), 41. Craig Smith



Calgary – Los Angeles 4:3 (0:2, 4:0, 0:1)

Góly: 23. Ferland (J. Gaudreau, Monahan), 28. Brouwer (Giordano, M. Tkachuk), 35. Jankowski, 40. Monahan (J. Gaudreau, Ferland) – 5. Forbort (Kopitar, Pearson), 20. Pearson (D. Brown), 59. Pearson (Doughty, Muzzin)

Marián Gáborík (Los Angeles) odohral 16:14 min, 0+0



Colorado – Columbus 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 33. Rantanen (Jost, Girard), 59. Nieto (MacKinnon, Rantanen)



Edmonton – Anaheim 2:1 po sam. nájazdoch (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 32. Russell (McDavid, Lucic), rozhodujúci sam. nájazd: Nugent-Hopkins – 41. Kesler (Silfverberg, Fowler)

Andrej Sekera (Edmonton) 16:22 min, 0+0, 1 strela



Boston – Florida

* odložené pre snehovú búrku

