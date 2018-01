Video: V Lyone padli hitparádové góly, domáci Olympique zdolal Paríž St. Germain

LYON 22. januára (WebNoviny.sk) - Olympique Lyon aspoň trochu zatriasol líderskou pozíciou Paríža St. Germain v najvyššej francúzskej futbalovej súťaži.

Nedeľňajší duel 22. kola Ligue 1 sa skončil triumfom "Lyonnais" 2:1, náskok hostí spod Eiffelovky na 1. mieste práve pred spomenutým súperom sa "scvrkol" z jedenástich na osem bodov.

Alves nešetrne "skosil" Ndombeleho

V dueli na Groupama Stadium mali síce optickú prevahu Parížania s držaním lopty na úrovni 62 %. Domáci však boli v poli vyrovnaným súperom a v počte striel do priestoru bránky PSG dokonca prevýšili (6:3).

Všetky tri zásahy by pokojne mohli ašpirovať v hitparádach o najkrajší gól. Už v 2. min Lyončan Nabil Fekir strelou z priameho kopu "nachytal na hruškách" parížskeho gólmana Alphonse Areolu, ktorý očakával skôr center do šestnástky. Mužstvá išli do šatní za vyrovnaného stavu - Layvin Kurzawa volejom ľavačkou v pridanom čase prvého polčasu takmer roztrhol sieť a vyrovnal na 1:1.

Skóre sa napokon menilo aj v nadstavení druhého dejstva. Striedajúci Holanďan Memphis Depay si pripravil parketu a pravačkou spoza šestnástky "vymietol pavučinu" v pravom "vinkli" bránky St. Germain. Hostí mohlo mrzieť vylúčenie brazílskeho pravého obrancu Daniela Alvesa, ktorý v 57. min nešetrne zozadu "skosil" Tanguya Ndombeleho.

"Získať všetky tri body proti najlepšiemu mužstvu v lige posilní nášho tímového ducha. Je to mimoriadne dôležité víťazstvo," poznamenal prezident lyonského klubu Jean-Michel Aulas.

Lyončania nemyslia na súboj o titul

Podľa strelca úvodného gólu Fekira Lyončania napriek výhre nemyslia na súboj o majstrovský titul, sústredia sa na miestenku do Ligy majstrov.

"Sme veľmi spokojní, ale pred nami je stále veľa zápasov. Budeme bojovať, aby sme sa umiestnili na pódiu. Paríž má priveľký náskok, naším cieľom je vybojovať účasť v LM," povedal 24-ročný stredopoliar pri mikrofóne televíznej stanice Canal+.

Na margo svojej gólovej strely doplnil: "Spočiatku som chcel poslať center do šestnástky, ale keď som zbadal postavenie Areolu, vystrelil som do opačnej strany."

"Pre takéto chvíle robíme našu prácu. Aj remíza by bola spravodlivý výsledok, hrali sme však na víťazstvo a napokon sme ho aj dosiahli. Je to triumf veľkého srdca a talentu. V prvom polčase sme predviedli veľmi dobrý výkon, vyrovnávajúci zásah tesne pred prestávkou bol pre nás frustrujúci. Po vylúčení parížskeho hráča sme opäť prebrali kontrolu nad zápasom a rozdiel v ňom urobili hráči z lavičky. Z Memphisa mám naozaj veľkú radosť. Sme v dobrej pozícii, ale musíme zostať konzistentní, pretože sú pred nami ťažké stretnutia," povedal podľa oficiálneho klubového webu tréner Lyonu Bruno Génésio.

Tréner Emery smútil

Jeho náprotivok z lavičky PSG Unai Emery smútil, že jeho zverenci nenadviazali na gólové hody zo zápasu s Dijonom (8:0) a z Lyonu odišli bodovo naprázdno.

"Mali sme nejaké gólové šance a držali sme loptu. Myslím si, že 1:1 by bol spravodlivejší výsledok. Po vylúčení Alvesa sme stratili kontrolu nad duelom, naša hra však fungovala dobre. Lyon má dobrých hráčov. Prehra je nespravodlivá, ale taký je futbal," skonštatoval 46-ročný Španiel podľa webu soccerway.com.

V podobnom duchu sa vyjadril aj brazílsky stopér Parížanov Marquinhos.

"Nemyslím si, že Lyon vyhral zaslúžene. Remíza by bola logickejším vyústením diania na ihrisku. Hrať s desiatimi hráčmi je ťažké, ale už sme si v minulosti poradili aj s takýmito situáciami. Lyon bol v prvom polčase lepší, no skóroval z jedinej strely. Po červenej karte sme sa držali, dobre sme bránili, ale Lyon nakoniec aj tak zvíťazil," povedal 23-ročný rodák zo Sao Paula.

Ligue 1 - 22. kolo

výsledok nedeľňajšieho zápasu

Lyon - Paríž St. Germain 2:1 (1:1)

Góly: 2. Fekir, 90.+ M. Depay – 45.+ Kurzawa, ČK: 57. Dani Alves (Paríž Saint-Germain)

Tabuľka Ligue 1

1. Paríž Saint-Germain 22 18 2 2 68:17 56

2. Lyon 22 14 6 2 51:22 48

3. Marseille 22 14 5 3 45:22 47

4. Monako 22 14 4 4 51:22 46

5. Nantes 22 10 4 8 19:21 34

6. Nice 22 10 4 8 28:31 34

7. Montpellier 22 7 10 5 20:15 31

8. Rennes 22 9 4 9 27:30 31

9. Guingamp 22 8 5 9 24:29 29

10. Štrasburg 22 7 6 9 27:37 27

11. Caen 22 8 3 11 14:24 27

12. Bordeaux 22 7 5 10 24:31 26

13. Amiens 22 7 4 11 20:24 25

14. Dijon 22 7 4 11 31:45 25

15. Troyes 22 7 3 12 22:31 24

16. St. Étienne 22 6 5 11 20:37 23

17. Angers 22 4 10 8 25:32 22

18. Lille 22 6 4 12 19:33 22

19. Toulouse 22 5 5 12 20:32 20

20. Metz 22 4 3 15 18:38 15

