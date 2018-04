Video: V Kanade vrazilo na križovatke do chodcov nákladné auto, viacero z nich utrpelo zranenia

TORONTO 23. apríla (WebNoviny.sk) – Desať ľudí zomrelo a 15 ďalších utrpelo zranenia po tom, čo do nich v pondelok na frekventovanej križovatke v Toronte narazila dodávka.

Podľa svedkov incidentu aj polície bol jeho čin úmyselný.



Vyšetrovatelia o prípade zverejnili len málo informácií. Ako uviedli, vodiča, ktorý žil na predmestí Richmond Hill a doteraz nebol polícii známy, vypočúvajú a prešetrujú tiež zábery z bezpečnostných kamier.



Otázku motívu policajní predstavitelia nekomentovali, uviedli však, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že mal incident spojenie s medzinárodným terorizmom. „Na základe toho, čo máme, nie je nič, čo by malo v súčasnosti ohroziť národnú bezpečnosť,“ uviedol náčelník torontskej polície Mark Saunders.



Incident sa stal okolo 13:30 miestneho času (19:30 SELČ), keď boli ulice plné ľudí, čo si užívali teplé počasie. Minassian vo veľkej rýchlosti prechádzal mestskou časťou North York a podľa predpokladov úmyselnie vošiel na chodník. Vodič pokračoval po zrážkach asi ešte míľu, pričom po ceste narazil aj do hydrantu.



Na incident už zareagoval kanadský premér Justin Trudeau, ktorý vyjadril súcit so všetkými zúčastnenými. „Všetci by sme sa mali cítíť bezpečne, keď kráčame po našich mestách a dedinách. Situáciu dôkladne sledujeme a budeme pokračovať s našimi partnermi z oblasti presadzovania zákona po celej krajine, aby sme zaistili ochranu a bezpečnosť všetkým Kanaďanom,“ uviedol.

Police in #Toronto say a van has struck at least eight pedestrians in the city - witness Henri Miller describes the incident pic.twitter.com/47f20FsDA9