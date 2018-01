Video: V cieli som mala pocit víťazstva, vraví Velez-Zuzulová po slalome v Lenzerheide

LENZERHEIDE 28. januára (WebNoviny.sk) - Slalom v Lenzerheide priniesol dvojnásobnú slovenskú radosť. Zranením kolena ťažko skúšaná Veronika Velez-Zuzulová sa po necelých 10 mesiacoch predstavila v pretekoch Svetového pohára a napriek tomu, že do svojho prvého slalomu v sezóne (a možno aj posledného v kariére SP) vstupovala bez vážnejších výsledkových ambícií, napokon z toho bolo 12. miesto a 22 bodov do hodnotenia SP.

"V prvom kole som vôbec bola rada, že som postúpila do toho druhého. V druhom kole som si potom na štarte povedala, že budem bojovať. Zároveň bol však vo mne reálne pocit, že ešte nemám na tie najlepšie. Keď som prišla do cieľa a zbadala som zelené svetlo pri svojom mene, bol to úžasný pocit. Môžem ho hádam prirovnať k tomu, keď som vyhrala preteky Svetového pohára," uviedla Velez-Zuzulová pre agentúru SITA.





Na otázku, ako videla nečakané vypadnutie topfavoritky Mikaely Shiffrinovej tesne pred cieľom 2. kola z jasne líderskej pozície, odpovedala: "Ukázalo sa, že aj ona je len človek a má na niečo také právo. Je normálne, že vypadla, najmä keď je asi unavená z veľkého množstva pretekov, ktoré absolvuje. Samozrejme, Petre som tak ako vždy pri jej víťazstve zablahoželala. Teším sa spolu s ňou."

Pozrite si náš nový Magazín !

Pozrite sa na najväčší labyrint na svete, ktorý je blízko Slovenska

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.