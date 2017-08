Video: V Central Parku zničili takmer dve tony predmetov zo slonoviny za milióny dolárov

NEW YORK 4. augusta (WebNoviny.sk) - Takmer dve tony sošiek, šperkov a ďalších predmetov vyrobených z klov najmenej sto zabitých slonov zničila drvička v newyorskom Central Parku. Štát New York sa rozhodol týmto krokom demonštrovať svoj záväzok bojovať proti ilegálnemu obchodu so slonovinou.

Medzi predmetmi bolo napríklad množstvo japonských sošiek veľkosti golfovej loptičky nazývaných netsuke, miniatúr v tvare opíc či zajacov. Mnohé zo zničených predmetov mali veľkú hodnotu, cenu dvojice zložito vyrezávaných veží napríklad odhadujú na 850-tisíc dolárov (v prepočte približne 717-tisíc eur).



Štátne environmentálne úrady, ktoré na zničení slonoviny spolupracovali so združením na ochranu voľne žijúcej zvery a spoločnosťou Tiffany & Co., však uviedli, že zabíjanie slonov pre kly neospravedlňuje žiadna suma.

Predaj slonoviny je na medzinárodnom trhu zakázaný od roku 1990. Napriek tomu Spojené štáty a mnoho ďalších krajín povoľovalo jej predaj v rámci regulovaného domáceho trhu, čo vytváralo príležitosti pre pašerákov. Štát New York zakázal v roku 2014 predaj, nákup a distribúciu čohokoľvek vyrobeného zo slonoviny a rohov nosorožca, až na prípady, ktorým štát udelí výnimku. Takmer úplný zákaz domáceho predaja slonoviny vydali v USA minulý rok, pričom úplne zakázali jej predaj cez hranice jednotlivých štátov.

Medzi slonovinou určenou na zničenie boli aj predmety, ktoré polícia zaistila v roku 2015 pri vyšetrovaní spoločnosti Metropolitan Fine Arts & Antiques sídliacej v New Yorku. Ich hodnotu odhali na 4,5 milióna dolárov (3,8 milióna eur). Majiteľ firmy so starožitnosťami a umením sa minulý týždeň priznal k ilegálnemu obchodovaniu so slonovinou a zároveň súhlasil s poskytnutím 200-tisíc dolárov (169-tisíc eur) organizáciám na ochranu ohrozených zvierat.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.