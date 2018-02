Video: Úradujúci šampióni NBA zdolali San Antonio, Kerr dosiahol 250. víťazstvo

NEW YORK 11. februára (WebNoviny.sk) - Úradujúci šampión Golden State na vlastnej palubovke zdolal San Antonio 122:105. Mimoriadne víťazstvo to bolo pre trénera Warriors Steva Kerra, ktorý doviedol svoj tím k 250. triumfu v kariére. Stačilo mu na to iba 302 zápasov - najmenej v histórii.

"Bolo to neskutočných tri a pol roka. Vštepil nám tímovú identitu a kultúru. Stali sme sa aj lepšími ľuďmi. Vybudovali sme si vzájomnú dôveru," povedal na Kerrovu adresu Stephen Curry. Najlepším strelcom Golden State sa však stal Klay Thomas, ktorý dosiahol 25 bodov, o osem viac ako Curry.

New Orleans zvíťazilo v Brooklyne 138:128. Na rozhodnutie boli treba dve predĺženia. Pod triumf Pelicans sa podpísali najmä Anthony Davis a Rajon Rondo.

Prvý menovaný nastrieľal 44 bodov a pridal 17 doskokov. Rondo sa blysol triple-double, keď si pripísal 25 bodov, 12 asistencií a 10 doskokov. "Hral výborne. Fantasticky čítal hru, vyšiel mu začiatok zápasu, keď mu lopty padali do koša," pochválil Ronda jeho spoluhráč 21-bodový Nikola Mirotič.

Sumáre NBA

sobota



Brooklyn – New Orleans 128:138 po dvojnásobnom predĺžení (22:34, 30:38, 33:28, 31:16 – 6:6, 16:6)

Najviac bodov: Crabbe 28 (8 trojok), Dinwiddie 24 (10 doskokov), Russel 21 (5 trojok) – A. Davis 44 (17 doskokov), Rondo 25 (12 asistencií, 10 doskokov), Jrue Holiday 22



Orlando – Milwaukee 104:111 (29:24, 25:26, 20:28, 30:33)

Najviac bodov: Hezonja 23, Fournier 20, Mack 19 (10 asistencií) – Antetokunmpo 32, Middleton 21, Bledsoe 18



Philadelphia – Los Angeles Clippers 112:98 (37:28, 32:27, 16:23, 27:20)

Najviac bodov: Embiid 29 (doskokov), McConnell a Redick (5 trojok) po 17 – L. Williams 23, Gallinari 22, T. Harris 17



Chicago – Washington 90:101 (22:30, 24:26, 24:26, 20:19)

Najviac bodov: Justin Holiday 15, Portis 13, Nwaba, R. Lopez a Markkanen (10 doskokov) po 12 – Satoranský 25 (5 trojok), Porter a Scott po 14



Dallas – Los Angeles Lakers 130:123 (34:36, 31:30, 35:29, 30:20)

Najviac bodov: Nowitzki 22, Barnes 21, Powell 19 – Randle 26, Ingram a I. Thomas po 22 –



Golden State – San Antonio 122:105 (27:37, 31:18, 33:20, 31:30)

Najviac bodov: K. Thompson 25 (5 trojok), Stephen Curry a D. Green po 17 – Aldridge a Anderson po 20, Ginobili 13



Phoenix – Denver 113:123 (23:28, 37:34, 29:32, 24:29)

Najviac bodov: Warren 31, Bender 23, J. Jackson 20 – Chandler 26, Barton 25, Jokič 21

