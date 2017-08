Video: Trump chce obmedziť aj legálne prisťahovalectvo v USA

WASHINGTON 3. augusta (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump podporil navrhovaný zákon z dielne dvoch republikánskych senátorov, ktorý by mal znížiť legálnu imigráciu do Spojených štátov zhruba na polovicu. Zákon predstavil v Bielom dome spoločne s jeho pôvodnými navrhovateľmi, senátormi Tomom Cottonom a Davidom Perdueom.

K zníženiu imigrácie na 50% oproti súčasnosti by mali Spojené štáty podľa nich dospieť pomocou viacerých opatrení v horizonte 10 rokov. Nie je však isté, či sa Trumpovi podarí tieto opatrenia pretlačiť cez Kongres, keďže sa proti nim vyslovujú nielen demokrati, ale aj časť republikánov.

“The RAISE Act ends chain migration and replaces our low-scale system with a points-based system,” Pres. Trump says

— CBS News (@CBSNews)

Vplyvný republikánsky senátor Lindsey Graham napríklad nedávno vyhlásil, že ak by zákon v navrhovanej podobe prešiel, malo by to "devastačný vplyv" na hospodárstvo Južnej Karolíny, štátu, ktorý v Senáte reprezentuje.



"Je to najvýznamnejšia reforma nášho imigračného systému v priebehu polstoročia. Aplikačný proces bude favorizovať uchádzačov, ktorí hovoria po anglicky, vedia finančne zaistiť seba aj svoje rodiny a preukázať zručnosti, ktoré budú prínosom pre naše hospodárstvo," predstavil Trump návrh zákona upravujúci imigračnú politiku USA.





