Video: Tréner Klopp sa hneval na rozhodcu, Liverpool mohol získať proti Chelsea tri body

LIVERPOOL 26. novembra (WebNoviny.sk) - Tréner futbalistov anglického klubu FC Liverpool Jürgen Klopp aj v sobotňajšom dueli 13. kola Premier League proti FC Chelsea potvrdil pravidlo, že v dueloch proti mužstvám z tzv. veľkej šestky zvyknú jeho zverenci bodovať.

Klopp prišiel do Liverpoolu na jeseň 2015 a odvtedy tím z Anfieldu v zápasoch so spomenutými poprednými klubmi získal v ligovej súťaži až 38 bodov, suverénne najviac spomedzi anglických gigantov.

Od troch bodov neboli ďaleko

"The Reds" tentoraz na Anfielde uhrali remízu 1:1, no neboli ďaleko od toho, aby získali všetky tri body. Skóre zápasu otvoril v 65. min niekdajší hráč "The Blues" Mohamed Salah. Egypťan hrá momentálne vo skvelej forme, v 20 tohtosezónnych súťažných vystúpeniach strelil 15 gólov a pridal štyri asistencie. Nerozhodný rezultát zariadil v 85. min Brazílčan Willian, ktorého nevydarený center zapadol do vinkla liverpoolskej svätyne.





"Bolo to dobré a intenzívne stretnutie, čelili sme silnému tímu Chelsea. Väčšinu zápasu sme si počínali dobre. Všetko sa vyvíjalo podľa predstáv až do Willianovho centra, keď lopta skončila v našej sieti. Svet je momentálne jedno čudné a bláznivé miesto, takže s bodom proti Chelsea dokážem žiť," povedal 50-ročný Klopp podľa webu BBC Sport.

Hlavný arbiter neumožnil Liverpoolu striedať

Rodáka zo Stuttgartu poriadne rozčertila situácia tesne pred vyrovnávajúcim zásahom hostí, keď hlavný arbiter Michael Oliver neumožnil Liverpoolu vystriedať.

"Bol som naštvaný, pretože som chcel pozmeniť náš herný systém, no rozhodca nám to nedovolil. Koncovku duel sme plánovali dohrať s piatimi obrancami. Chceli sme sa zamerať na defenzívu, ale práve vtedy sme inkasovali," doplnil bývalý kormidelník Mainzu a Borussie Dortmund.

"Sme sklamaní. Mysleli sme si, že udržíme víťazstvo, ale nestalo sa. Súper je s bodom zrejme nadmieru spokojný," skonštatoval pre BT Sport kapitán "LFC" Jordan Henderson. Krídelník hostí Willian po skončení duelu prekvapivo uviedol, že svoje gólové zakončenie plánoval. "

Bola to strela, nepochybne. Niektorí ľudia sa ma spýtali: ´Chcel si centrovať či strieľať?´ Odpovedal som: ´Samozrejme, že strieľať´. Som šťastný, že som strelil tento krásny gól," vyhlásil s úsmevom 29-ročný Brazílčan pre Chelsea TV.

Prekonali každého okrem Liverpoolu

Kouč zo Stamford Bridge Antonio Conte od svojho príchodu do Anglicka v lete minulého roka dokázal v Premier League prekonať každého protivníka - s výnimkou Liverpoolu. Rovnako ako Kloppovi, aj niekdajšiemu kormidelníkovi talianskej reprezentácie sa bod z Anfieldu málil.





"Áno, ak mám byť úprimný, som sklamaný. V prvom polčase sme podali dobrý výkon, mali sme dobré držanie lopty. Po prestávke sme si utvorili dosť šancí. Remíza je dobrý výsledok, ale na konci sme si možno zaslúžili vyhrať," povedal pre BBC Sport 48-ročný rodák z Lecce.

"Za našu reakciu na priebeh druhého polčasu sme si vyrovnanie zaslúžili. Veľmi dôležité z pohľadu našich ambícií je to, že sme v Liverpoole neprehrali," skonštatoval kapitán Chelsea Gary Cahill.

